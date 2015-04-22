Kantiere Kairòs: concerto benefico “Bambini per l’A.I.G.O.C.” al Rendano

La rock band KANTIERE KAIROS, composta da Antonello Armieri (voce e chitarra acustica), Davide Capitano (basso), Gabriele Di Nardo (batteria), Roberto Sasso (tastiere), Giuseppe Di Nardo e Luigi Vizza (chitarre), si esibirà al Concerto benefico in favore della ricerca sulla Sindrome di Down, che si svolgerà domenica 26 aprile dalle ore 18.30 al Teatro Rendano di Cosenza.

Il Concerto vedrà fra gli ospiti musicali oltre i Kantiere Kairòs, anche Rosa Martirano, voce autorevole del panorama calabrese che compare nell’album di inediti Il Soffio, nel brano In ogni volto. Un brano dolcissimo – dell’album di esordio del band – che evidenzia anche l‘eleganza e la precisione della carica voce di Rosa Martirano e accompagna l’ascoltatore alla meditazione più intima e profonda: «e sarebbe pace in ogni dove / solo amore / e sarebbe vera ogni carezza / ogni parola / basterebbe riconoscere in ogni volto il Tuo, / mio Dio».

Il disco contiene 14 brani, scritti da Antonello Armieri, e hanno come filo conduttore il tema dell’incontro con l’uomo e con Dio. Attraverso testi raffinati, avvolti da sonorità rock underground, atmosfere cariche di un sound travolgente e dolci ballad, suonano con la consapevolezza della forza della musica, linguaggio potente ed universale capace di arrivare ad ogni cuore, ma nello stesso tempo soffio leggero che accarezza la menti.

Il videoclip del brano LA TUA VOLONTA’, primo singolo estratto dall’album di inediti Il Soffio (visibile al link https://www.youtube.com/watch?v=4OHlk2PM28o), di grande impatto emotivo, ha già superato le 2.000 visualizzazioni su YouTube, ed il singolo è entrato nella classica Indie Music Like del MEI, la classifica di gradimento di radio e new media con tutte le canzoni di produzione e attitudine indie della nuova musica italiana.

Questa la tracklist dell’album: Mio Re, La Tua volontà, Liberami (feat. Fil Mama), Galilea, Stella, Cemento Armato, Il Soffio, Dignitosa, Cuore Sacro, Io confesso, Il pozzo, Toccami il cuore, Grazie, In ogni volto (feat. Rosa Martirano).