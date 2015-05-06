Kantiere kairos in concerto al Festival della Comunicazione

k band KANTIERE KAIROS, composta da Antonello Armieri (voce e chitarra acustica), Davide Capitano (basso), Gabriele Di Nardo (batteria), Roberto Sasso (tastiere), Giuseppe Di Nardo e Luigi Vizza (chitarre), si esibirà in Concerto – domenica 10 maggio alle ore 21.00 all’Auditorium Guarasci di Cosenza – durante la prima serata del FESTIVAL DELLA COMUNICAZIONE, l’iniziativa nazionale itinerante, che ogni anno è ospitata da una diocesi italiana, organizzata quest’anno dall’Arcidiocesi di Cosenza-Bisignano insieme alla Famiglia dei Paolini e delle Paoline e patrocinata dal Pontificio Consiglio delle Comunicazioni Sociali e dal Pontificio Consiglio della Cultura.

Un concerto tra rock e ballate dedicate a Maria

Il concerto del Kantiere Kairòs all’interno del Festival della Comunicazione che vede quest’anno come tema centrale Famiglia e Comunicazione, sarà uno spettacolo in cui la band, presentando i brani dell’album di esordio, alternerà momenti più rock a coinvolgenti ballate che diventano melodiose preghiere, fra cui i brani mariani Dignitosa e Stella, molto sentiti in questo mese di maggio.

«Sei Madre del mio Salvatore Madre che sfuggi al rumore / Madre che parli nell’intimo del cuore / Sei Madre dolcissima sposa / Madre celeste Regina di un regno bellissimo! – canta Antonello Armieri in Dignitosa e racconta – È una canzone che ho scritto al ritorno di un viaggio a Medjugorje e, come un’istantanea, cattura la dolcezza e la sovranità di Maria, Madre, grande comunicatrice, capace di parlare anche con gesti e silenzi».

Il Soffio: l’album d’esordio con 14 brani inediti

Il disco Il Soffio, contiene 14 brani inediti, scritti da Antonello Armieri, e hanno come filo conduttore il tema dell’incontro con l’uomo e con Dio. Attraverso testi raffinati, avvolti da sonorità trainanti, suonano con la consapevolezza della forza della musica, linguaggio potente ed universale capace di arrivare ad ogni cuore, ma nello stesso tempo soffio leggero che accarezza la menti. Nell’album due importanti featuring: il timbro graffiante di Fil Mama con le sue mille sfumature nere, e l’eleganza e la precisione della carica voce di Rosa Martirano, eccellenze calabresi.

Il videoclip del brano LA TUA VOLONTA’, primo singolo estratto dall’album di inediti Il Soffio (visibile al link https://www.youtube.com/watch?v=4OHlk2PM28o), di grande impatto emotivo, ha già superato le 2.700 visualizzazioni su YouTube, ed il singolo, in rotazione radiofonica da giorno 8 maggio, è entrato nella classifica Indie Music Like del MEI, la classifica di gradimento di radio e new media con le migliori canzoni di produzione e attitudine indie della nuova musica italiana.

La roc