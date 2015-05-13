Kantiere Kairos – La tua volontà. Ecco i Il primo singolo estratto dall’album Il Soffio

Il singolo La Tua Volontà, il primo singolo della christian rock band KANTIERE KAIROS, estratto dall’album di inediti Il Soffio che inaugura il percorso artistico della band, sarà in tutte le radio a partire da oggi, martedì 12 maggio, con programmazione immediata.

è un brano scritto dae parla del

«Padre tutte le imprese che devo affrontare / mi sembrano in partenza già fallite / se penso a come sono immensamente debole / ma dopo aver girato in cerchio e sbattuto ad ogni muro / ho capito finalmente che ascoltare la Tua voce / significa ottenere la giusta direzione – canta Antonello Armieri in La Tua volontà e racconta – È un inno al coraggio. La vita nel cuore e nella mente può tutto. Persino l’impossibile. L’importante è convincersene e credere di potercela fare, sempre. – Continua il chitarrista Giuseppe Di Nardo – Abbiamo scelto La Tua volontàcome primo singolo perché crediamo che sia il brano più rappresentativo della band. Musicalmente racchiude un po’ tutte le sonorità presenti nel disco e, in generale, le nostre influenze; e rispetto al testo è come se fosse la nostra versione del “Padre nostro”. E la cosa che mi piace tanto è che può essere cantata da persone che appartengono anche ad altre fedi: ognuno può chiamarlo come vuole, ma siamo tutti figli di uno stesso Padre!».

Il videoclip del brano La Tua Volontà, di grande impatto emotivo (visibile al link https://www.youtube.com/watch?v=4OHlk2PM28o), è stato girato in Calabria, regione in cui vivono tutti i componenti della band che si è costituita nel 2008 ed è formata da Antonello Armieri (voce e chitarra acustica), Davide Capitano (basso), Gabriele Di Nardo (batteria), Roberto Sasso (tastiere), Giuseppe Di Nardo e Luigi Vizza (chitarre). Tutti musicisti di professione che però non solo suonano uno strumento musicale, ma si fanno strumento di un messaggio carico di speranza. Il termine Kairòs, dal greco “momento propizio” o “tempo di grazia”, diventa quindi la chiave per attivare “il tempo giusto” per dare voce a ciò che è la loro vocazione.

Dal 5 aprile, invece, è partito da Cosenza Il SOFFIO TOUR, lo spettacolo con cui la band porta dal vivo l’album di esordio e che dopo aver già toccato diverse città, è stato riproposto con grande successo, il 10 maggio a Cosenza, durante la prima serata del FESTIVAL DELLA COMUNICAZIONE, l’iniziativa nazionale itinerante patrocinata dal Pontificio Consiglio delle Comunicazioni Sociali e dal Pontificio Consiglio della Cultura.

Questa la tracklist dell’album: Mio Re, La Tua volontà, Liberami (feat. Fil Mama), Galilea, Stella, Cemento Armato, Il Soffio, Dignitosa, Cuore Sacro, Io confesso, Il pozzo, Toccami il cuore, Grazie, In ogni volto (feat. Rosa Martirano).

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