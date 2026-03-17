Karate; al “Junior Grand Prix” FIJLKAM la Fortitudo 1903 conquista 16 medaglie

Riccardo Partinico: "Avete dimostrato impegno, passione e senso di appartenenza"

Gli “Amaranto” della “Fortitudo 1903” conquistano sedici medaglie nelle gare di Karate al “Junior Grand Prix” FIJLKAM. Giuseppe Sanzo, Anita Cuzzola e Marco Nucara medaglia d’oro.

Risultati di prestigio per la Fortitudo 1903 di Reggio Calabria, protagonista alla gara nazionale FIJLKAM “Junior Grand Prix 2026” di karate organizzata a Messina il 15 marzo u.s. al PalaRescifina con la partecipazione di oltre 600 atleti e cinquanta società sportive.

Gli atleti della società reggina, allenati da Rossella Zoccali e Alessandra Benedetto, hanno partecipato nelle Classi Esordienti, Cadetti, Juniores e U21, maschili e femminili, della specialità “Combattimenti” conquistando sedici medaglie nelle diverse categorie di peso.

I risultati:

1^ Anita Cuzzola, Esordienti, kg -50;

1° Giuseppe Sanzo, Esordienti, kg -63;

1° Marco Nucara, U21, kg. -60;

2^ Giuliana Amodeo, Juniores, kg -66;

2^ Chiara Amoddeo, Esordienti, kg -62;

2^ Aleksandra Romolo, Esordienti, kg +68;

3^ Anna Chiara Chirico, Juniores, kg -66;

3^ Clarissa Colarossi, Cadette, kg -68;

3^ Rebecca Pinto, Esordienti, kg -40;

3° Michele Barbaro, Juniores, kg -75;

3° Giuseppe Ferrinda, Juniores, kg -61;

3° Stefano Laganà, Esordienti, kg -48;

3° Micheal Mollica, Juniores, kg -50;

3° Robert Musat, Esordienti, kg -68;

3° Simone Polimeni, Cadetti, kg +78;

3° Francesco Santoro, Cadetti, kg -52.

Altri atleti della “Fortitudo 1903” che hanno preso parte alla gara con grande entusiasmo senza riuscire a conquistare la medaglia, per ingenuità, sviste arbitrali o perché erano alla loro prima esperienza sono: Barbara Ambrosiano, Christian Casile, Giorgia Cartisano, Anna Gaia Chirico, Fabio Chiricosta, Antonino Cuzzocrea, Pasquale D’Arrigo, Luca Di Marno, Maria Elena Ferrara, Ettore Forgione, Gabriele Mammolente, Alessandra Postorino, Francesca Saccà, Emanuele Veronese ed Alexandru Tatomir.

Soddisfazione è stata espressa dal presidente della “Fortitudo 1903” , Riccardo Partinico, che ha voluto congratularsi con tutti i ragazzi per i risultati ottenuti:

“Le sedici medaglie che avete vinto sono motivo di grande orgoglio per la nostra società, avete dimostrato impegno, passione e senso di appartenenza, rappresentando al meglio la Fortitudo 1903 e la città di Reggio Calabria. A breve la FIJLKAM nazionale pubblicherà la classifica nazionale per l’anno 2025 e mi auguro che i vostri risultati nazionali possano riconfermare il primo posto in Calabria e tra i primi in Italia“.