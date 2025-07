Karting 2025: ottimi i risultati dei piloti calabresi della Pugliese Racing Team

Il weekend del 26 e 27 luglio, sulla Riviera dei Cedri, si è svolta la quinta tappa della Coppa Italia di Zona 6 Karting 2025, presso la pista Sunday Club Talao di Santa Domenica Talao (CS), con la partecipazione di piloti provenienti da Calabria, Puglia e Basilicata. In gara anche le categorie Easy Race.

Anche nella Riviera dei Gelsomini, dal 1984, il karting ha trovato casa grazie alla passione e all’impegno della Pugliese Racing Team di Marina di Gioiosa Jonica. Fondata da Giuseppe Pugliese e oggi guidata insieme al figlio Pasquale Pugliese, la squadra è una fucina di giovani talenti, nonostante l’assenza di un circuito in zona. I piloti si allenano regolarmente a Laureana di Borrello, confermando l’impegno e la dedizione verso questa disciplina.

In questa tappa di Coppa Italia, ottimi i risultati dei piloti del team:

Armando Reale (Caulonia) – Categoria 60 Easy: Alla sua prima gara ufficiale, su un circuito per lui del tutto nuovo, conquista un fantastico 2° posto, firmando anche il giro più veloce della gara.

Giovanni Fallanca (Reggio Calabria) – Categoria 60 GR3: Il “veterano” del gruppo, sempre costante e in crescita, chiude il weekend con un solido 2° posto in classifica generale.

Nicola Gentile (Cosenza) – Categoria OKN: Dopo un weekend altalenante, è costretto al ritiro a causa di un contatto di gara.

Salvatore Cavallaro (Sersale) – Categoria 125 Easy: Alla sua prima esperienza, dimostra subito competitività, ma deve ritirarsi per un problema tecnico.

Eugenio Miceli (Rogliano) – Categoria 60 Easy: All’esordio assoluto, conquista una straordinaria pole position, ma un piccolo errore in partenza e la poca esperienza lo portano comunque a un meritato 2° posto.

Il karting è una disciplina motoristica che rappresenta spesso il primo passo verso una carriera nel mondo dell’automobilismo. Caratterizzato da piccoli veicoli a quattro ruote, con telaio tubolare in acciaio, privi di sospensioni e dotati di motore a combustione interna, questo sport ha formato leggende della Formula 1 come Michael Schumacher, Ayrton Senna, Alain Prost, Fernando Alonso, Kimi Räikkönen, Lewis Hamilton e Jenson Button. Tutti hanno mosso i primi passi da giovani kartisti, mantenendo il kart anche come strumento di allenamento ai massimi livelli.

La Pugliese Racing Team conferma ancora una volta il suo ruolo fondamentale nella crescita del karting calabrese, formando nuovi talenti e portando in pista passione, determinazione e risultati concreti.