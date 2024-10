Klaus Davi contro De Luca: ‘Non si amministra così. San Luca esempio’ – VIDEO

Duro attacco di Klaus Davi, giornalista ma anche imprenditore della comunicazione, nell’edizione del Tg 4 di ieri sera condotta da Giuseppe Brindisi.

«Le folle alla Circumvesuviana? Se in Campania gli amministratori invece di fare ridicoli cabaret si dedicassero alla pianificazione non sarebbe successo. Il popolo campano è più responsabile di Vincenzo De Luca e si è comportato benissimo. San Luca in Calabria, dove io sono amministratore, ha avuto zero contagi, zero decessi per fortuna e nessuno è stato multato. Tutti hanno rispettato le ordinanze perchè erano poche e chiare», ha affermato Davi.