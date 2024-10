Comunali Reggio – Klaus Davi: ‘Cavalli divorano rifiuti ad Archi CEP’

Indignazione del massmediologo Klaus Davi, consigliere comunale a San Luca (RC) e candidato sindaco di Reggio Calabria:

«Ieri sera, tornando nel quartiere dove solitamente risiedo quando mi trovo a Reggio Calabria, Archi Cep, trovo proprio di fianco alla mia abitazione, al Lotto 23, dei cavalli che stavano divorando dei rifiuti in condizioni di totale libertà. Per un momento ho pensato che la mia fosse un’illusione ottica poi ho accostato e parcheggiato la macchina e ho fatto le riprese perché ho ritenuto importante che tutta la città, tutta la Calabria e tutta l’Italia vedessero come sono ridotte le periferie di questa splendida meta del Mediterraneo. In una stagione che avrebbe dovuto segnare in qualche modo una ripresa del turismo in Calabria, questa è la condizione in cui versano intere zone soprattutto periferiche ma non solo del capoluogo di provincia».