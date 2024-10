Klaus Davi a CityNow: “San Luca un’oasi di serenità. Accetto il ruolo di presidente”

Dopo l’esito delle elezioni comunali a San Luca, la domanda che sorge spontanea in tanti reggini e calabresi è “Cosa farà Klaus Davi?”.

Il massmediologo che con il suo travolgente entusiasmo ha riportato la ‘normalità’ nel piccolo comune aspromontano, ha raggiunto uno degli obiettivi prefissati. Ma adesso cosa succederà? San Luca è famoso nel mondo per i fatti di cronaca, ma il paese dell’entroterra reggino è molto di più ed ha ancora tanto da offrire.

“Se ho dato inizio ad una campagna elettorale a San Luca non era per diventare primo cittadino, ma per sbloccare una situazione assurda che andava avanti da troppi anni. Mi sono candidato per mostrare al mondo cosa è veramente la Calabria”.

Ma cosa ha intenzione di fare adesso il giornalista amante della nostra terra?

“Mi farebbe veramente piacere ricoprire la carica di Presidente del Consiglio di San Luca. In cantiere ci sono tanti progetti per il Comune”.

La speranza più grande di Davi è quella di vedere il successo di Bartolo. Il neo sindaco sanluchese ha mostrato l’intenzione di modificare lo statuto per permettere all’ex sfidante di avere un posto di rilievo all’interno del comune.

“Non ho deleghe, non ho responsabilità operative, però rappresento una figura di garanzia. Tutelo i sanluchesi ed allo stesso tempo faccio il tifo per questa amministrazione che, come me, ci ha messo la faccia”. “Se verrò nominato, questa sera, diventerò Presidente del Consiglio di San Luca. Una cosa che, a pensarci, solamente due anni fa sembrava assurda ed oggi invece è realtà”.

Anche il presidente di Confindustria, durante la piacevole chiacchierata con CityNow commenta l’avvento di Klaus Davi a San Luca come una vera e propria ‘benedizione’ per la nostra terra.

“Ho creduto sin dall’inizio nella bontà del suo impegno verso la nostra terra. San Luca ha fatto veramente un grande acquisto con Klaus Davi. Averlo come consigliere comunale è uno strumento internazionale di visibilità, di opportunità e recupero dell’immagine negativa. A Reggio Calabria abbiamo bisogno di uscire fuori dai nostri confini e per farlo abbiamo bisogno di persone come lui”.