Premio Borsellino, Klaus Davi nominato Garante della cultura: “San Luca porta bene”

Il giornalista e massmediologo Klaus Davi, titolare di un’importante agenzia di comunicazione, è stato nominato responsabile e garante del settore libri e cultura della ventiquattresima edizione del Premio Borsellino, ritenuto unanimemente la più grande e la più prestigiosa rassegna antimafia in Italia.

Klaus Davi farà anche parte della giuria dello stesso premio, che assegna ogni anno, da 27 anni, riconoscimenti alle realtà più attive dell’antimafia.

Il massmediologo, da poco eletto consigliere comunale a San Luca (RC), lavorerà a fianco di Luigi Savina, vice capo vicario della Polizia di Stato e presidente del Premio Borsellino. Con lui in giuria il Procuratore nazionale antimafia Federico Cafiero De Raho e il sacerdote anticamorra don Aniello Manganiello del centro Don Guanella di Scampia.

«San Luca porta fortuna – ha commentato il giornalista eletto consigliere nel comune aspromontano il 26 maggio scorso – su di noi veglia l’anima nobile del brigadiere Carmine Tripodi che ha pagato con la vita l’impegno per la legalità in Calabria. Lavoreremo ispirandoci a lui».

Davi si è anche dichiarato:

«Felicissimo per questo autorevole incarico che cercherò di interpretare al meglio, amplificandone le potenzialità a livello istituzionale e di comunicazione. Ringrazio di cuore la storica associazione antimafia “Falcone e Borsellino” – che da 27 anni porta avanti questa iniziativa ritenuta unanimemente la più grande e la più prestigiosa rassegna antimafia in Italia – per avermi affidato questo compito».