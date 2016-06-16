La 2ª giornata al 62° Taormina Film Fest: tra alimentazione ed ospiti internazionali

Cibo, cinema e ospiti internazionali nella seconda giornata del festival: Sarandon, Hall, Impacciatore e i premi della sera

di Antonello Diano – Continuano gli incontri cinematografici e non al Taormina Film Fest.

La seconda giornata – domenica 12 giugno – è stata all’insegna della sana alimentazione e del buon cinema.

Il convegno Cinema e Alimentazione

La mattina si è tenuto il convegno Cinema e Alimentazione a cura di LopiGLIK: a discutere di diete, colesterolo e cibo più o meno buono sono intervenuti lo chef Ciccio Sultano, l’attrice italiana Monica Guerritore e la Dott.ssa Sara Farnetti Specialista in Medicina Interna, Ph.D. in Fisiopatologia del Metabolismo e della Nutrizione, Esperta in Nutrizione Funzionale Medica.

Alle ore 12.00 ed alle ore 16 vi sono state le Tao Class rispettivamente con l’attrice di origini siciliane Susan Sarandon (The Rocky Horror Picture Show, Thelma & Louise, Piccole Donne, Shall We Dance, Le streghe di Eastwick) e la giovane Rebecca Hall – premiata la sera con il Promesse Award – (Iron Man 3, The Town, The Prestige, Regali da uno sconosciuto, Transcendence) che hanno parlato della loro carriera – raccontando aneddoti – e del loro impegno per il sociale, rispondendo a domande poste dal pubblico.

Alle ore 15.00 ad intervallare i due ospiti internazionali vi è stato il campus con l’attrice italiana lanciata da “Non è la Rai” Sabrina Impacciatore che l’ha vista partecipare ad un interessante dibattito con un pubblico giovanile. Sabrina Impacciatore ha ricevuto il premio “Cariddi” e ha speso delle importanti parole contro la violenza sulle donne ed il femminicidio.

I film in concorso

A seguire è stato aperto il concorso Taormina Film Fest con i film Everybody wants some di Richard Linklater, e Born to Dance di Tammy Davis.

È stato anche presentato per il ciclo Filmakers Sicilia il film Calcolo Infinitesimale dei registi Enzo Papetti e Roberto Minini-Meròt con Stefania Rocca (insignita anche lei del premio Cariddi), con tutti e tre presenti.

Prima della proiezione del film The Meddler con Susan Sarandon, Rose Byrne e J.K Simmons – una simpatica e brillante commedia sul rapporto madre/figlia – si è tenuto il solito red carpet e le premiazioni sul palco del Teatro Antico di Taormina.

Il Fashion Taormina Award e la serata al Teatro Antico

A vincere il premio Fashion Taormina Award sono stati il duo Dean e Dan Caten i fondatori del marchio DSquared2, accompagnati dalla splendida modella olandese Rianne Ten Haken.

Ad aprire lo spettacolo è stata Violante Placido che ha incantato il pubblico cantando accompagnata solo dalla sua chitarra e che ha ricevuto il premio “Città di Taormina”

Susan Sarandon ha ricevuto l’Humanitarian Taormina Award per il suo impegno ad Haiti. Il premio è stato consegnato dalla portavoce dell’associazione “Artist for Peace and Justice” Gisella Marengo, associazione fondata dai registi Paul Haggis e David Bell con quest’ultimo presente sul palco a raccontare i traguardi raggiunti dall’associazione.

QUI LA FOTOGALLERY DELLA SECONDA GIORNATA DEL TAORMINA FILM FEST A CURA DI ANTONELLO DIANO