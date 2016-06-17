La 3ª giornata al 62° Taormina Film Fest: la reunion dei gatti di vicolo Miracoli – FOTO

Il ritorno di Jerry Calà, Franco Oppini, Nini Salerno e Umberto Smaila, la Tao Class di Bellocchio e le premiazioni al Teatro Antico

di Antonello Diano – La terza giornata – lunedì 13 giugno – inizia con un tema molto delicato: la campagna di sensibilizzazione sulla pericolosità delle droghe. A presentare il docu-film Giorgia Vive vi erano l’attrice Giorgia Benusiglio ed il regista Ambrogio Crespi.

A seguire, vi è stata la Tao Class con il grande regista italiano Marco Bellocchio (L’ora di Religione, Vincere, Bungiorno, notte) che ha raccontato i vari aspetti della sua carriera e i suoi anni di formazione. Attualmente è nelle sale il suo ultimo lavoro Fai bei sogni.

Il ritorno dei Gatti di Vicolo Miracoli

Il primo pomeriggio ha visto il ritorno dei “Gatti di vicolo Miracoli” : Jerry Calà, Franco Oppini, Nini Salerno ed Umberto Smaila. In un incontro dal gusto retrò ed in un salto indietro nel tempo, i 4 “giovani” attori hanno animato l’incontro tra battute, risate, parolacce e ricordi dei loro film.

I 4 gatti – riuniti dopo 30 anni – oltre a rispondere a domande dal pubblico, hanno anticipato qualche curiosità sul loro prossimo film 2016 Odissea nell’Ospizio realizzato da due giovani registi e con la nuova attrice Tetiana Veryovkyna.

Il punto di forza della giornata – che ha riscosso grande successo, soprattutto tra il pubblico giovanile -è stato l’incontro con due attori della ormai famosissima seria GOMORRA: Salvatore Esposito (Genni) e Cristiana Dell’Anna (Patrizia).

L’incontro ha visto i due grandi attori raccontare aneddoti dell’amata serie italiana, da come sono stati scelti per far parte del cast, il loro impatto con la realtà di Napoli e hanno anticipato/confermato la terza e quarta stagione di Gomorra.

Successivamente gli attori hanno risposto alle domande del pubblico e non sono mancati momenti ironici: Salvatore Esposito che offre da bere al mediatore “’mbiv”, Salvatore che rischia “l’attentato” quando la bottiglietta di acqua gasata “esplode”, Salvatore che alla richiesta di una domanda assurda invita scherzosamente il richiedente ad andarsene dal teatro e invitando gli organizzatori a dare il Daspo per il teatro al personaggione. Finita la Tao Class vi sono stati i momenti “selfie” di rito con Genni che prendeva i telefoni dei ragazzi e telefonava a contatti random della rubrica del fortunato/sfortunato.

Nel pomeriggio ed in serata, è continuato la rassegna di film: presentati film Inferno Mittelbau Dora di Mary Mirka Milo nella sezione Punto Luce, I Siciliani di Francesco Lama in quella Filmmakers in Sicilia e dei film in concorso Rosalie Blum, di Julien Rappeneau, e 3000 Nights, di Mai Masri.

La serata al Teatro Antico

In serata, al teatro antico si è svolto il Red Carpet con presenti: Francesco Sole, Salvatore Esposito, Francesca Dell’Anna, Jerry Calà, Nini Salerno, Franco Oppini, Umberto Smaila, Carlo Buccirosso.

Tra gli ospiti internazionali, grande attesa per Kelly Lang la famosissima e sempre bella Brooke dell’immortale Beautiful.

I premiati della serata sono stati: Ambrogio Crespi, Giorgia Benusiglio, Jerry Calà, Kelly Lang con i premi “Cariddi”; Marco Bellocchio con il Cariddi d’Oro; la seria Gomorra e gli attori Smaila, Oppini, Salerno e Tetiana Veryovkyna con il Taormina Arte Award.

Prima della diretta della partita ITALIA-BELGIO al Teatro Antico di Taormina, è salita sul palco la Banda Musicale della Brigata Meccanizzata Aosta, diretta dal Primo Maresciallo Fedele De Caro, accompagnata dal Coro Lirico Siciliano: tutti in piedi per l’INNO ITALIANO.

QUI LA FOTOGALLERY COMPLETA A CURA DI ANTONELLO DIANO