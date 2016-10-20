La Banca d’Italia lancia il progetto ‘L’educazione finanziaria nelle scuole’

Lunedì 24 Ottobre 2016 ore 11.00 presso la Banca d’Italia Filiale di Reggio di Calabria, Corso Giuseppe Garibaldi, 160 sarà presentato il progetto “L’educazione finanziaria nelle scuole” – edizione 2016/2017.

Dopo i saluti di Antonio Signorello della Filiale della Banca d’Italia di Reggio Calabria e di Lucia Abiuso e Giulio Benincasa, dell’Ufficio Scolastico Regionale, i lavori saranno aperti da Laura Zuccarino, Dirigente della Filiale della Banca d’Italia di Catanzaro e da Massimiliano Ferrara dell’Università Mediterranea di Reggio Calabria. Infine, Daniela Morisani, della Filiale della Banca d’Italia di Reggio Calabria, illustrerà nel dettaglio gli aspetti rilevanti dell’iniziativa.

Perché l’educazione finanziaria parte dalla scuola

La scuola costituisce un canale privilegiato per veicolare iniziative, conoscenze e competenze di educazione finanziaria e riveste un ruolo fondamentale perché da un lato consente di raggiungere una vasta fascia della popolazione, con riferimento a tutti i ceti sociali, e dall’altro agevola il processo di avvicinamento dei consumatori di domani ai temi finanziari, prima che giunga il momento della vita in cui vengono effettuate scelte che possono incidere sul benessere economico.

I giovani si trovano oggi a dover fronteggiare situazioni e scelte finanziarie più impegnative di quelle vissute alla stessa età dai loro genitori. L’educazione finanziaria nelle scuole può produrre anche benefici “indiretti” per le famiglie: i giovani possono trasmettere in maniera più o meno volontaria quanto acquisito anche ai genitori.

Materie trattate e numeri delle scorse edizioni

Le materie trattate saranno la moneta e gli strumenti di pagamento alternativi al contante, la stabilità dei prezzi e il sistema finanziario. Nell’anno scolastico 2014-2015 hanno partecipato al progetto oltre 2.800 classi e 60.000 studenti, dati che hanno registrato un ulteriore aumento nell’ultima edizione dell’iniziativa.

Si ribadisce la disponibilità della Filiale della Banca d’Italia di Reggio Calabria per eventuali ulteriori richieste provenienti dal territorio, con l’obiettivo di rafforzare le sinergie con le istituzioni e di fornire una risposta efficace alle esigenze della cittadinanza.