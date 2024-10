La Befana in Comune: a Palazzo San Giorgio giochi e animazione per bambini

Giochi gonfiabili, animazione con palloncini modellabili, truccabimbi, just dance e zucchero filato per tutti i bambini. Il prossimo 6 gennaio, giorno dell’Epifania, la Befana farà visita a Palazzo San Giorgio. La galleria della sede municipale si trasformerà per un pomeriggio in uno splendido parco giochi per bambini.

Dalle ore 16:00 alle ore 20:00 di venerdì 6 gennaio i bambini della città potranno visitare il villaggio allestito nella galleria del Palazzo ed incontrare una Befana in carne ed ossa che offrirà loro lo zucchero filato accompagnandoli tra le diverse attrattive.

«Un piccolo segno di attenzione nei confronti dei nostri bambini – ha commentato il Sindaco Giuseppe Falcomatà – un modo per affermare, ancora una volta, che Palazzo San Giorgio è davvero la casa di tutti i reggini, soprattutto dei più piccoli, ai quali auguriamo di passare una splendida festa dell’Epifania».