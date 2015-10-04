La Bermè Viola stecca la prima. Sconfitta amara contro la Junior Casale

Gli 831 abbonamenti sottoscritti, non sono propriamente il risultato auspicato dopo l’importante campagna acquisti della Bermè Viola Reggio Calabria. Nonostante questo dato prettamente statistico, sono stati 3.500 gli spettatori presenti al Pala Pentimele per la prima partita di campionato della stagione 2015/2016.

L’andamento della partita al Pala Pentimele

Match in perfetta sintonia col pronostico che vede entrambe le squadre in un ipotetico ranking tra quelle di “seconda fascia” che ambiscono alla promozione in A1, il punteggio finale è infatti di 61 a 62. Gli uomini di coach Benedetto hanno dominato la prima fase di gioco e, dopo avere recuperato un iniziale svantaggio, hanno conquistato i primi due quarti. Nel terzo quarto, tuttavia, gli avversari hanno trovato spazi, conquistando la parità. L’esito della gara si è giocato nell’ultimo quarto particolarmente concitato fino agli istanti conclusivi. Freeman firma il pareggio (59-59) a poco più di un minuto alla fine ed è Ghersetti a portare la squadra in vantaggio di un punto. Blizzard risponde con un tiro dalla media per il +1 Casale. La palla della partita ce l’ha in mano Austin Freeman, che in penetrazione viene fermato da una stoppata di Abdell Fall.

“Valuto gli ultimi venti minuti di gioco – commenta coach Gianni Benedetto in conferenza post gara- e non trovo nulla di buono. Abbiamo necessità di migliorare molto. Non possiamo permetterci di frammentare le nostre azioni e di non giocare insieme come abbiamo fatto oggi nella seconda fase di gioco. Abbiamo inseguito il ritmo degli avversari, perdendo il nostro. Come già sappiamo, questo è un girone equilibrato e forte e non possiamo permetterci prestazioni come quella odierna degli ultimi due quarti”.

Nota di colore, presenti sugli spalti numerose scolaresche ed i giocatori dell’ASD Reggio Calabria reduci dalla vittoria con la Vigor Lamezia.

Tabellino:

Bermè Viola Reggio Calabria: Freeman 20, Costa, Lupusor, Mordente 3, Rullo 8, Ghersetti 8, Sindoni ne, Crosariol 2, Brackins 12, Spinelli 8.

Novipiù Casale Monferrato: De Nicolao, Bray 16, Tommasini 9, Natali 5, Blizzard 6, De Negri ne, Martinoni 11, Vangelov 3, Ruiu ne, Fall 7, Saunders 5.