La Botteghelle Basket fa poker contro la Ega Basket Ymca Siderno

Il poker è servito! Nel penultimo turno del girone di andata del Campionato di Serie C Silver, la Botteghelle Basket (all’ultima apparizione casalinga del 2015) regola la Ega Basket Ymca Siderno e centra la quarta vittoria consecutiva. La gara contro la neopromossa compagine jonica (che ha avuto luogo sabato 5 dicembre ad Archi), si è rivelata più ostica del previsto, con i biancorossi che hanno tenuto botta per due quarti e mezzo prima di subire il parziale che ha indirizzato la partita a favore dei biancoblu.

LA GARA: Assente ancora Canale, la novità tra le fila della Botteghelle è rappresentata dalla new entry Kevin Pandolfi, che torna a vestire la casacca biancoblu dopo averla già indossata nella stagione 2013/2014. Esordio positivo per la guardia reggina (arrivata in doppio tesseramento dalla Viola) che ha messo in campo tanta grinta ed energia, oltre all’atletismo, suo marchio di fabbrica.

Il primo quarto equilibrato

La partenza è tutta ad appannaggio degli ospiti che scendono sul parquet con spirito battagliero e sorprendono i biancoblu, mentalmente distratti e statici in difesa i quali concedono troppi spazi agli avversari che realizzano indisturbati. Coach D’Agostino è costretto a chiamare timeout per riordinare le idee: di rientro dal minuto di sospensione, Vazzana realizza una tripla ma gli avversari non mollano; sei punti consecutivi di Cuzzola e Pandolfi rimettono le cose in parità e si viaggia così di pari passo. L’ultimo canestro del tempino è di Pensabene che fissa il risultato sul 19-17.

Nel 2^ quarto le due formazioni continuano a camminare a braccetto fino a quando, con un colpo di coda targato Fonte, i biancorossi si portano avanti di 5 punti . Si va a riposo sul punteggio di 27-32.

La ripresa e il parziale decisivo

Dagli spogliatoi esce una Botteghelle diversa che inizia a correre e ad aumentare i giri nel motore: dopo il tiro dalla lunga di Fiorenza che significa +8 Ymca, Vazzana, Scordino, e Pandolfi assottigliano lo svantaggio portandosi sul -1 ma Orlando non ci sta e riporta avanti i suoi di 5 lunghezze, rispondono Cuzzola ( 1/2 dalla lunetta) , Pandolfi e Catanoso che con due bombe spingono di nuovo avanti la Botteghelle ma senza un attimo di respiro il vantaggio viene ribaltato da Fiorenza per il + 1 Ega. L’equilibrio si spezza all’improvviso : Pandolfi, Scordino, Cuzzola e Vazzana sono inarrestabili e mettono in ginocchio Siderno che non avrà più la forza di ricucire il gap nonostante la buona volontà. Viene fuori tutta la qualità e l’esperienza dei padroni di casa che volano sul +13 alla fine della terza frazione.

Con l’inerzia a proprio favore, la Botteghelle aumenta il divario con quattro tiri dalla lunga distanza e così l’ultimo quarto diventa poco più di una formalità , coach d’Agostino fa girare tutto il roster e la partita si chiude sul 75-60.

La Botteghelle può così brindare a un altro successo che le consente di consolidare la terza piazza e di tenere a distanza la diretta inseguitrice, la Virtus Cz ( prossima avversaria sabato 12 dicembre alle ore 18 al Palagiovino), caduta a sorpresa sul campo della Nuova. Jolly.

Il tabellino della partita

Botteghelle Basket – Ega Basket Ymca Siderno 75-60 (19-17, 27-32, 58-45)

Botteghelle Basket : Faraci, Cuzzola 7, Pellicano’ 2, Scordino 18, Vazzana 18, Totino, Catanoso 7, La Russa 1, Pandolfi 14, Panzera 2, Nucera 1, Pensabene 5. Coach : Seby D’Agostino – Ass.: Roberto Gurzi

Ega Basket Ymca Siderno: Pirrone 6, Tripodi 3, Lamberti 7, Racco n.e., Fiorenza 3, Gutta’ 5, Denaro 2, Barranca 6, Fonte 18, Agostino, Rodi, Orlando 17. Coach: Antonio Costa

Arbitri : Travia e Travia