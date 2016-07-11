La Calabria apre il ‘tour delle regioni’ ai musei Vaticani

I Musei Vaticani, uno dei più grandi e prestigiosi poli museali del mondo, scrigno di inestimabili tesori artistici e capolavori universali, iniziano un viaggio nelle regioni italiane per far conoscere le opere d’arte che hanno distinto per bellezza e magnificenza il nostro Paese.

L’itinerario partirà da Reggio Calabria, dove lunedì 18 luglio presso l’Auditorium “Nicola Calipari” di Palazzo Campanella (Via Cardinale Portanova, ingresso gratuito) si terrà l’incontro dal titolo “I Musei Vaticani e la Cappella Sistina – Un Itinerario di Misericordia”, conferenza evento a cura dell’Associazione “Amici di Dolores Sopegna” in collaborazione con i Musei Vaticani e con il patrocinio del Comune di Reggio Calabria, dell’Assessorato alla Cultura della Provincia di Reggio Calabria e del Consiglio regionale della Calabria.