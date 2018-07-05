Per la cessione della Viola ci vuole il si della FIP. Ecco la regola
Dopo l'accordo tra Muscolino e gli emissari del Barcellona resta un passaggio obbligato: la Federazione deve approvare il trasferimento secondo lo Statuto
05 Luglio 2018 - 09:46 | di Domenico Suraci
E’ davvero finita la Viola? Questo si domandano in molti a seguito della giornata di ieri. Da una parte si parla di una vendita avvenuta, presente Muscolino con legali ed emissari del Barcellona, che avrebbero messo nero su bianco sull’accordo definitivo. Gran parte del passivo stagionale lo pagherà Muscolino, mentre alla cordata capitanata da Coppolino, in rappresentanza del Barcellona, spetterà circa mezzo milione di debito fiscale, non rateizzabile, ma comunque spropositato per un titolo di serie B.
Cosa dice la FIP sulla cessione
Dopo aver ascoltato un rappresentante della FIP, che anche non conoscendo gli interlocutori delle trattativa, evidenzia e spiega come ancora nulla ancora è fatto, c’è un passaggio fondamentale, tutto quello che viene stabilito tra le due parti deve essere inviato alla FIP nazionale ed essere accettato secondo Statuto.
Ci sarà un visto o un diniego considerando le normative federali che enunciano così:
Art.139 – Trasferimento di sede o di attività (del. n.66 CF 02/10/2015)
A) TRASFERIMENTO DI SEDE
- Le Affiliate partecipanti ai Campionati federali possono presentare istanza motivata al Consiglio federale per ottenere il trasferimento di sede. Le Affiliate partecipanti ai Campionati regionali possono richiedere il trasferimento di sede esclusivamente all’interno della propria Regione.
- L’Affiliata interessata dovrà presentare la seguente documentazione: a) motivata istanza al Consiglio federale presentata entro il termine annualmente stabilito nelle Disposizioni Organizzative Annuali; b) verbale di Assemblea dei soci; c) pareri dei Comitati Regionali interessati; d) certificazione di disponibilità di un adeguato impianto, presso la nuova sede, rilasciata dall’ente proprietario o dall’ente gestore.
Il futuro della compagine neroarancio
Cosa attende alla compagine neroarancio? Sicuramente avremo maggiori informazioni a seguito della conferenza stampa di sabato 7 luglio in terra sicula.
Foto di Maurizio Polimeni
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