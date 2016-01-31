La chiesa di San Giorgio al Corso: 80 anni di storia tra archeologia e architettura

Martedì 2 febbraio alle ore 18.00 le Officine Miramare ospitano il quarto appuntamento con i DIALOGHI SULLA CITTÀ, tavole di confronto per conoscere, amare, valorizzare e promuovere il patrimonio e l’identità culturale di Reggio Calabria Città Metropolitana.

Le Officine Miramare, infatti, propongono un ciclo di incontri – organizzati in collaborazione con l’Università Mediterranea, l’Università Dante Alighieri, il Conservatorio musicale Cilea, la Soprintendenza Archeologica, la Soprintendenza alle Belle Arti e Paesaggio, l’Accademia di Belle Arti, l’Archivio di Stato, la Biblioteca comunale, l’Archivio, la Biblioteca e il Museo della Diocesi Reggio-Bova, il Museo Archeologico Nazionale, il Comune di Reggio Calabria, la Provincia di Reggio Calabria, le Scuole primarie e gli Istituti scolastici di primo e secondo grado – concepiti come dialoghi, appunto, a due o più voci tra studiosi, ricercatori, associazioni, club service.

I Dialoghi sulla città si articolano secondo quattro grandi famiglie: Raccontaci una storia, Raccontaci un monumento, Raccontaci un’esperienza, Raccontaci una visione.

La chiesa di San Giorgio tra archeologia e ricostruzione

Il quarto degli incontri in programma vede il racconto di un monumento, la chiesa di San Giorgio al Corso. La narrazione di questo edificio, complessa quanto interessante, è piuttosto la testimonianza di una storia antica che passa per i resti archeologici ancora oggi visibili nel cortile interno del complesso ecclesiastico e la costruzione dei diversi edifici che nei secoli hanno accolto il culto del santo tutelare della città.

E’ anche e soprattutto la narrazione di una città che viene ricostruita dopo il sisma del 1783 secondo i dettami del Piano Mori e diviene moderna e antisismica con il Piano De Nava dopo il disastroso terremoto del 1908.

E’ la storia, infine, di un grande progettista, Camillo Autore che insieme ad altri architetti e ingegneri del periodo, ridisegna l’aspetto di Reggio Calabria a partire proprio da edifici simbolici e di grande valore identitario come la chiesa di San Giorgio al Corso.

Relatori e mostra sul Tempio della Vittoria

All’indomani dell’ottantesimo anniversario della consacrazione della chiesa ci raccontano un monumento la prof.ssa Claudia Califano, archeologa, e Chiara Corazziere, Dottore post-doc in Nuovi Processi per la comunicazione e divulgazione scientifica del patrimonio culturale.

In occasione dell’incontro verrà allestita la mostra “La città si racconta: il Tempio della Vittoria” a cura di Chiara Corazziere, Giacomo Marcianò, Manuela Quattrone e Claudio Sergi, realizzata dalle Associazioni Culturali Anassilaos e Ulysses in occasione dell’ottantesimo anniversario dalla consacrazione della chiesa.