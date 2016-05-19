In occasione della “Giornata mondiale della Biodiversità”, giornata simbolica in cui si affrontano tematiche che hanno l’obiettivo di tutelare le diversità biologiche del Pianeta, il Settore Ambiente del Comune di Reggio Calabria, in collaborazione con il Dipartimento di Agraria dell’Università Mediterranea di Reggio Calabria, l’Associazione “Cactus & Co Calabria”, l’A.R.P.A. Calabria, l’Ente Parco Nazionale dell’Aspromonte, il Corpo Forestale dello Stato, l’Ordine dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali della Provincia di Reggio Calabria, l’Ordine Nazionale dei Biologi, l’Associazione Rifiuti Zero Sez. Reggio Calabria e tanti altri attori locali, ha organizzato la seconda edizione della rassegna annuale MEDITERRANEA – LA CITTÀ METROPOLITANA METTE IL VERDE IN MOSTRA, tre giornate dal 20 al 22 Maggio 2016, nelle quali si terrà, nello splendido scenario della Villa comunale Umberto I di Reggio Calabria, una Mostra-Mercato di piante ornamentali succulente e mediterranee, associata ad una lunga serie di eventi finalizzati principalmente all’informazione sulle tematiche ambientali, con particolare riguardo alla tutela dell’ambiente ed alla valorizzazione della biodiversità.

Nell’ambito di tali attività, i soggetti istituzionali (che, a vario titolo, operano per garantire la tutela e la valorizzazione del territorio) e gli stakeholders coinvolti dall’Amministrazione comunale coopereranno per offrire alla cittadinanza un momento di confronto nel quale condividere le conoscenze ambientali, sostenendo così il rafforzamento della coscienza ambientale della collettività.

Il workshop sull’Orto botanico

Tra queste, è prevista la realizzazione di un workshop avente ad oggetto Orto botanico come patrimonio culturale ed identitario della Città di Reggio Calabria, che si terrà presso la sala conferenze della Pinacoteca civica comunale (Corso Garibaldi angolo via Osanna – Teatro comunale “F. Cilea”), il giorno 20 maggio 2016, dalle ore 16:00 alle ore 18.00, in occasione del quale ci sarà un ampio confronto tra gli operatori del settore.

La manifestazione, inoltre, ospiterà la nona edizione di Belle Grasse! – IX Mostra-Mercato di piante succulente, che si inserirà all’interno del tradizionale appuntamento annuale denominato Maggio in fiore. Le più rappresentative realtà florovivaistiche del sud Italia, quindi, offriranno l’opportunità di immergersi nei colori e nei profumi legati al mondo del verde di qualità tramite: collezioni di piante rare, incontri culturali e lezioni di giardinaggio, attività di laboratori per i bambini.

Le altre iniziative in programma

A completamento del denso ventaglio di iniziative proposte, saranno effettuate: visite guidate all’interno del giardino botanico storico della città a beneficio dei fruitori del parco, curate da docenti dell’Università Mediterranea di Reggio Calabria, da qualificato personale di ARPACal, Gruppo Comunale Volontari di Protezione Civile e Miranturhegium – Associazione socioculturale; azioni divulgative ed informative promosse da Ente Parco Nazionale d’Aspromonte, AIAB CALABRIA e Associazione Rifiuti Zero sezione di Reggio Calabria; inoltre, il Touring Club Italiano Sezione di Reggio Calabria, promuoverà azioni di sensibilizzazione dell’ambiente e del patrimonio botanico comunale, la Sezione Reggina di “Nati per Leggere”, progetto nazionale di promozione della lettura ad alta voce ai bambini di età compresa tra i 6 mesi e i 6 anni che intende favorire lo sviluppo nei primi anni del bambino con l’ausilio dei libri e della lettura ad alta voce, organizzerà incontri con i bambini durante i quali verranno letti dei racconti che tratteranno tematiche ambientali.

Per maggiori dettagli, è possibile visionare il programma dell’evento sul sito web dell’Amministrazione comunale www.reggiocal.it.