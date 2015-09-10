La cosentina Chiara Tucci pubblica La cucChiara del Savuto – guida enogastronomica della Valle del Savuto

La guida enogastronomica di Chiara Tucci raccoglie ricette tipiche e vini della Valle del Savuto, con prefazione di Maria Pallone

Chiara Tucci, grandissima appassionata di arte, cultura e tradizioni, ha dato alle stampe un interessantissimo volume dal titolo La cucChiara del Savuto – guida enogastronomica della Valle del Savuto.

La Tucci, nata a Rogliano (Cosenza), cittadina ricadente nella Valle del Savuto, giocando amabilmente sul titolo (cucChiara) ha consegnato alle nuove generazioni le ricette tipiche tradizionali e i vini del suo territorio. Il testo è accompagnato da suggestive immagini fotografiche.

Il lavoro di Chiara Tucci è arricchito da una dotta prefazione firmata da Maria Pallone.

Il volume La cucChiara del Savuto, stampato presso Litograf 2000 – Mangone, si avvale del contributo di Mariella Matera che ne ha curato progettazione, ideazione grafica e foto copertina.