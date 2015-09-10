City Now

Altre Sezioni

logo community

Niente pubblicità.
Nessun tracciamento.

ABBONATI ACCEDI
In Evidenza

La cosentina Chiara Tucci pubblica La cucChiara del Savuto – guida enogastronomica della Valle del Savuto

La guida enogastronomica di Chiara Tucci raccoglie ricette tipiche e vini della Valle del Savuto, con prefazione di Maria Pallone

10 Settembre 2015 - 14:13 | di Redazione

Chiara Tucci, autrice della guida La cucChiara del Savuto

Chiara Tucci, grandissima appassionata di arte, cultura e tradizioni, ha dato alle stampe un interessantissimo volume dal titolo La cucChiara del Savuto – guida enogastronomica della Valle del Savuto.

La Tucci, nata a Rogliano (Cosenza), cittadina ricadente nella Valle del Savuto, giocando amabilmente sul titolo (cucChiara) ha consegnato alle nuove generazioni le ricette tipiche tradizionali e i vini del suo territorio. Il testo è accompagnato da suggestive immagini fotografiche.

Il lavoro di Chiara Tucci è arricchito da una dotta prefazione firmata da Maria Pallone.

Il volume La cucChiara del Savuto, stampato presso Litograf 2000 – Mangone, si avvale del contributo di Mariella Matera che ne ha curato progettazione, ideazione grafica e foto copertina.

Copertina del volume La cucChiara del Savuto, guida enogastronomica della Valle del Savuto

Iscriviti al nostro Canale Whatsapp per restare sempre aggiornato con le ultime notizie

Libri
Segui CityNow su Google
Preferiti Discover News

Non hai ancora scaricato
la nuova App di CityNow?