La cosentina Maria Assunta Apa vince Miss Equilibra Calabria
Nella terza tappa regionale al resort Altafiumara una studentessa di giurisprudenza ha conquistato la fascia e vola alla finale di Jesolo del 20 settembre
02 Agosto 2015 - 15:14 | di Redazione
Nella splendida cornice di Villa San Giovanni, ieri sera, la terza tappa del concorso regionale presso il resort Altafiumara.
Ad aggiudicarsi la fascia, da prima classificata, la cosentina Maria Assunta Apa, seguita dalla seconda e terza classificata Maria Giulia Iannì (Miss Rocchetta Bellezza) e Ilaria Giancola (Miss Equilibra).
Studentessa di giurisprudenza, 22 anni, Maria Assunta Apa vola adesso dritta alla finale di Jesolo, il 20 settembre.
Ma le tappe di selezione per Miss Italia Calabria non finiscono qui: prossima tappa il 2 agosto, alle ore 21.30, sul lungomare Falcomatà.
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