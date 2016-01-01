La Delegazione Calabria dell’Ordine Costantiniano ospite d’onore alla Festa degli Auguri

La Delegazione Calabria del Sacro Militare Ordine Costantiniano di San Giorgio ha partecipato, come ospite d’onore, alla tradizionale Festa degli Auguri organizzata dal Lions Club “Polistena Brutium” uno tra i più importanti e storici club di servizio della Calabria del cui Consiglio Direttivo fanno parte il Dott. Cav. di Merito Rocco Gatto (Tesoriere) e l’Avv. Monica Minì ,Vice Presidente, nonchè moglie del Coordinatore dei Benemeriti della Delegazione Dott. Roberto Bendini.

Va a loro e all’avallo del Delegato Vicario, il patto di collaborazione tra le due grandi organizzazioni entrambe accomunate dagli stessi scopi umanitari. L’importante evento si è svolto nei locali del Centro Polifunzionale “Padre Pino Puglisi” di Polistena, per l’occasione messi a disposizione da Mons. Giuseppe Demasi, per tutti “Don Pino”, prete in trincea, socio Lions e persona molto vicina all’Ordine Costantiniano nonché referente di Libera in Calabria e recente “vincitore” del prestigioso “Premio Nazionale Paolo Borsellino”, concesso a coloro che hanno offerto una testimonianza d’impegno, di coerenza e di coraggio particolarmente significativa nella propria azione sociale e politica contro la violenza e l’ingiustizia.

Quest’anno la festa è stata dedicata ai bambini interessati da condizioni disagiate ai quali il Club ha voluto donare un po’ di gioia, proprio come enunciato dal tema dell’evento: ”….per il sorriso di un bambino”. Tutto ciò è stato reso possibile anche grazie al contributo dato dalla Delegazione Calabria: una cospicua donazione di giocattoli, forniti, come ormai noto, dalla Esselunga S.p.A., che ha reso felici gli 80 bambini giunti da diverse comunità dell’interland polistenese i quali, dopo il pranzo offerto dal Club, hanno potuto scartare i numerosi pacchi dono precedentemente confezionati dalle signore dello stesso Club. Prima della consegna si era svolta la cerimonia dell’evento alla presenza del Governatore del

Distretto 108 YA Antonio Fuscaldo, (che ha chiuso i lavori ringraziando l’Ordine Costantiniano per la significativa donazione), del Presidente di Circoscrizione, Avv. Ferdinando Iacopino, del Presidente di Zona Dott. Pasquale Iozzo, del Responsabile Service Dott. Ferdinando Rombolà e di tante altre importanti personalità lionistiche, tra le quali citiamo lo stesso Mons. Demasi; il Past Governatore del Distretto Avv. Armando Veneto, noto penalista, già Sottosegretario al Ministero delle Finanze; l’Avv. Antonino Napoli,(Segretario del Club) Vicepresidente Nazionale e responsabile dell’Ufficio Legale dell’Osservatorio sui Diritti dei Minori, il Past Presidente del Club, Dott. Giuseppe Zampogna, sindaco di Scido (RC). Altri ringraziamenti per la beneficenza rivolta ai bambini da parte della Delegazione erano stati esternati nel discorso di apertura fatto dal Presidente del Club “Polistena Brutium”, Dott. Domenico Mobrici che ha voluto ringraziare il numeroso e qualificato pubblico presente “Per il momento di serenità e spensieratezza dato a questi bambini che molto risentono della povertà e dell’emarginazione”. Nutrita la rappresentanza della Delegazione Calabria. Oltre al Delegato Vicario, Dott. Comm.re di Merito con Placca Aurelio Badolati, erano presenti: la Dama Maria Nivea Marzo Spizzirri ; il Rappresentante per la Città di Cosenza, Dott. Cav. di Merito Giuseppe Spizzirri Marzo e il Cavaliere di Merito Dott. Rocco Gatto, entrambi soci Lions; il Responsabile della Logistica della Delegazione Cav. di Merito Dott. Pasqualino Guerrisi; i Benemeriti/Volontari Dott.ri Roberto Bendini, Rocco Speranza (socio Lions) e Carlo Parisio.

Alla fine della cerimonia il Governatore Fuscaldo e il Presidente Mobrici hanno voluto esternare i loro sentimenti di riconoscenza verso l’Ordine Costantiniano consegnando al Delegato Vicario Badolati i gagliardetti del Distretto 108 YA e del Lions Club “Polistena Brutium”.