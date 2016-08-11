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La Democrazia oltre la logica dei numeri: la perenne lezione di De Toqueville

Venerdì 12 agosto alle 21 nel Chiostro di San Giorgio al Corso interviene il professor Tito Lucrezio Rizzo, su invito del Centro Internazionale Scrittori

11 Agosto 2016 - 12:11 | di Vincenzo Comi

Alexis de Tocqueville, autore di La democrazia in America

Venerdì12 agosto, alle ore 21.00, nello spazio del Chiostro della chiesa di S. Giorgio al Corso di Regio Calabria, il Centro Internazionale Scrittori promuove la conferenza “La Democrazia oltre la logica dei numeri: la perenne lezione di De Toqueville”.

Relatore dell’evento sarà il Prof. Tito Lucrezio Rizzo, Consigliere titolare dell’Organo centrale di Sicurezza Segretariato generale della Presidenza della Repubblica, Componente del Comitato Scientifico del CIS.

Locandina della conferenza La Democrazia oltre la logica dei numeri

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