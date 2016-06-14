La food blogger Sonia Peronaci presenta il suo nuovo libro a Reggio Calabria
Domenica 19 giugno alla Libreria Nuova Ave l'incontro con la food blogger più seguita del web, tra foto, dediche e prenotazione anticipata
14 Giugno 2016 - 16:04 | di Redazione
Sonia Peronaci, celebre food blogger, scrittrice, presentatrice e chef più amata del web, già fondatrice di del noto sito di cucina “GialloZafferano” presenterà il suo nuovo libro dal titolo “La mia cucina” a Reggio Calabria.
Presso la Libreria Nuova Ave, domenica 19 giugno alle ore 19.00 si terrà infatti l’incontro con la più famosa food blogger italiana: l’evento,realizzato in collaborazione con Pizzimenti Specialità Tipiche Calabresi, permetterà aù tutti i fan di conoscere l’autrice, scattare una foto con lei e avere una dedica sul nuovo libro di ricette.
Per evitare la fila, prenota in anteprima il libro!
Iscriviti al nostro Canale Whatsapp per restare sempre aggiornato con le ultime notizie