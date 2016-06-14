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La food blogger Sonia Peronaci presenta il suo nuovo libro a Reggio Calabria

Domenica 19 giugno alla Libreria Nuova Ave l'incontro con la food blogger più seguita del web, tra foto, dediche e prenotazione anticipata

14 Giugno 2016 - 16:04 | di Redazione

Sonia Peronaci, fondatrice di GialloZafferano, presenta La mia cucina a Reggio Calabria

Sonia Peronaci, celebre food blogger, scrittrice, presentatrice e chef più amata del web, già fondatrice di del noto sito di cucina “GialloZafferano” presenterà il suo nuovo libro dal titolo “La mia cucina” a Reggio Calabria.

Presso la Libreria Nuova Ave, domenica 19 giugno alle ore 19.00 si terrà infatti l’incontro con la più famosa food blogger italiana: l’evento,realizzato in collaborazione con Pizzimenti Specialità Tipiche Calabresi, permetterà aù tutti i fan di conoscere l’autrice, scattare una foto con lei e avere una dedica sul nuovo libro di ricette.

Per evitare la fila, prenota in anteprima il libro!

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