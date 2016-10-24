La foto del drago Kaulon vince la Borsa Mediterranea del Turismo Archeologico

Una foto della Casa del Drago, nell'area archeologica di Monasterace, ha prevalso nella votazione online del concorso della Borsa Mediterranea del Turismo Archeologico

Rappresenta il più grande mosaico di epoca ellenistica rinvenuto al Sud.

Il sito è in uno dei pochi edifici termali greci trovati nel Meridione.

Venticinque metri quadrati sui quali è disegnata l’immagine di un drago Kaulon risalente al IV secolo a.C.. La foto scattata da Gianpiero Taverniti ha vinto il terzo concorso fotografico indetto nell’ambito della Borsa Mediterranea del Turismo Archeologico in programma a Paestum dal 27 al 30 ottobre.

A rendere noto il risultato della votazione online che ha visto prevalere l’immagine che proviene dalla Casa del Drago dell’area archeologica di Monasterace, è il sito internet ufficiale della Bmta, la Borsa Mediterranea del Turismo Archeologico iniziativa internazionale.

La foto del mosaico che raffigura un drago marino con tasselli di colore verde, marrone e con la cresta che si avvicina alla tonalità amaranto poggiato su un fondo di tessere bianche ha fatto incetta di like sul web.

“Avendo ricevuto conferma della vittoria della nostra foto – afferma Taverniti – in una vetrina così importante per la visibilità della Calabria e della mia cittadina mi preme ringraziare tutti per il sostegno e l’incoraggiamento”. La manifestazione è sede dell’unico Salone espositivo al mondo del patrimonio archeologico.