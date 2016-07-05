Mercoledì 6 luglio 2016, alle ore 21.00, nello spazio del Chiostro S. Giorgio al Corso, Reggio Calabria, il Centro Internazionale Scrittori, nel contesto del ciclo di incontri sulla Letteratura Mondiale – Cattedra di Poesia, Arte, Cinema, Scienza, Cinema, promuove “La gioia di scrivere Wisława Szymborska, Premio Nobel 1996”. Relazionerà il Prof. Giuseppe Rando, ordinario di Letteratura Italiana dell’Università di Messina, responsabile di italianistica e componente del Comitato Scientifico del CIS.

Leggeranno le poetesse Daniela Pericone e Caterina Scopelliti. Wisława Szymborska (Kórnik, 2 luglio 1923 – Cracovia, 1º febbraio 2012) è stata poetessa, saggista e traduttrice polacca. Premiata con il Nobel nel 1996 «per una poesia che, con ironica precisione, permette al contesto storico e biologico di venire alla luce in frammenti d’umana realtà» e con numerosi altri riconoscimenti, è generalmente considerata la più importante poetessa polacca degli ultimi anni ed anche una delle poetesse più amate e lette dagli appassionati di poesia.