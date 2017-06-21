La IV Edizione di Mediterraneo, tarantelle, tradizioni e cultura

Dal 22 al 24 giugno a Sellia Marina la quarta edizione della rassegna, con danze e musiche del Mediterraneo e il gemellaggio con il Marocco

Prenderà il via domani, giovedì 22 giugno a Sellia Marina all’interno del Resort “Borgo degli Ulivi”, la quarta edizione della rassegna “Mediterraneo, Tarantelle, Tradizioni, e Cultura”. L’evento, divenuto ormai un punto di riferimento di assoluto prestigio nel panorama artistico e musicale dell’estate calabrese, anche in questa edizione 2017 darà vita ad una kermesse che fa della valorizzazione dello straordinario patrimonio culturale del Mediterraneo, il suo tratto distintivo.

La tre giorni che si concluderà sabato 24 giugno, per l’occasione abbraccerà anche le sponde africane del “Mare nostrum” grazie ad un gemellaggio con il Marocco che porterà in scena un trio di artisti guidati dal famoso Nour Eddine Fatty, musicista, cantante e coreografo dalle antiche origini berbere, autore di diverse opere musicali del deserto e del Mediterraneo.

Il programma del 22 giugno

Il 22 giugno il sipario dell’evento si aprirà con le danze del Mediterraneo a cura dell’associazione “Rione Popolare” i cui protagonisti saranno le nuove leve dei “Giovani Suonatori” provenienti dalle diverse scuole calabresi. A seguire, l’esibizione dei suonatori della vallata del Valanidi di Reggio Calabria.

Venerdì 23 giugno la rassegna proseguirà con le musiche e i balli di origine greca e albanese, coordinate dall’insegnante Rocco Gesualdi. Nella seconda parte l’incontro con il maestro Nicola Scagliozzi in cui si scopriranno i segreti della chitarra a battente con l’accompagnamento di canti e danze. Previsto anche uno spazio dedicato alle tradizioni della Campania rappresentate da Annalisa Capone e Venuska Monia Terzo.

Il gran finale del 24 giugno

Sabato 24 giugno il gran finale al ritmo trascinante della pizzica firmata da Daniela Mazza in rappresentanza della Puglia. Nuovamente protagonista la musica tradizionale calabrese con la performance dei “Mutraka”. Il concerto finale sarà dominato dal trio marocchino con il grande Nour Addine Fatty e l’ensemble “Mediterranee Libre”.

Grande soddisfazione è stata espressa dal patron della rassegna, l’imprenditore turistico e organizzatore dell’evento, Giuseppe Nucera, per la realizzazione di un contest “che nel tempo si è affermato per l’altissima qualità artistica e musicale. Anche quest’anno – evidenzia Nucera – la musica sarà protagonista assoluta delle giornate in programma all’interno di una kermesse che, come sempre, guarda con grandissima attenzione ai temi del confronto, del dialogo e dell’unione fra diverse culture”.

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