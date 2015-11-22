La linea adsl arriva a Terreti

«I cittadini di Terreti potranno finalmente navigare sul web. La tanto attesa linea Adsl, il cui cavo in fibra ottica era stato “posato” anni fa, dal 1 gennaio 2016, entrerà in funzione». È quanto annunciato dal consigliere delegato alla manutenzione stradale ed all’illuminazione Rocco Albanese.

«Dopo molte promesse ed annunci da parte delle passate amministrazioni – ha aggiunto il delegato Albanese – l’Amministrazione Falcomatà ha lavorato, sollecitando la Telecom, per garantire la linea adsl anche alla frazione di Terreti. Oggi siamo perennemente connessi, a casa, in ufficio, per strada, tramite PC, notebook, tablet e smartphone, è impensabile che vi siano sul nostro territorio zone che ancora non sono dotate di connessione internet. La rete internet, è un’innovazione tecnica ma anche e soprattutto un’innovazione sociale che consente rapidità di connessione tra le persone».

«È inconcepibile pensare che i cittadini di Terreti, siano stati per lungo tempo penalizzati ed impossibilitati all’accesso veloce alle nuove tecnologie della comunicazione e dell’informatica, il che si è ripercosso sulla qualità della vita e sulle opportunità professionali e culturali della popolazione. Abbiamo mantenuto la promessa: durante l’ultimo incontro con i cittadini, ci era stata fatta richiesta della linea Adsl, soprattutto per garantire l’operatività del servizio postale. Dopo aver scongiurato la chiusura, l’Amministrazione Falcomatà non poteva rimanere sorda alle richieste della popolazione. Lunedi pomeriggio torneremo a Terreti, insieme al Sindaco Falcomatà, per un nuovo incontro con i cittadini. Sul tavolo c’è ancora la questione dell’ufficio postale che, anche grazie all’attivazione della linea Adsl, dobbiamo tentare di mantenere in vita» ha proseguito il consigliere Albanese.

«In una città che si avvia ad essere metropolitana e che vuole essere “intelligente”, più smart ed a misura del cittadino, è necessario lavorare per garantire il massimo dei servizi, è in tal senso che l’Amministrazione Falcomatà sta lavorando per garantire l’adsl in altre zone periferiche ancora non servite» ha concluso il consigliere delegato Rocco Albanese.