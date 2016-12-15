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La Meditazione cantata di Mirta Jacober al B&B Domus Itria

Una meditazione collettiva guidata dalla voce, come un massaggio sonoro: Mirta Jacober al B&B Domus Itria venerdì 16 dicembre, unica data in Calabria

15 Dicembre 2016 - 09:35 | di Vincenzo Comi

Mirta Jacober, cantante, guida la meditazione cantata al B&B Domus Itria

Mirta Jacober, cantante ed esperta di Coaching, Vocal Coaching e Voice & Energetic Healing, sarà ospite venerdì 16 dicembre p.v. al B&B Domus Itria, unica data in Calabria, per guidare una meditazione collettiva “cantata”.

Mirta è a contatto con le Arti, Musica, Pittura, Teatro, Euritmia, che praticava fin dall’asilo alla Scuola Steineriana di Milano. A otto anni ha iniziato a studiare Chitarra classica e ad appassionarsi al Canto. Passava ore in camera a suonare e a cantare perché la Musica le ha sempre tenuto compagnia ed anche aiutata in momenti difficili. Al Liceo Classico e durante l’Università a Bologna (ha una laurea in Dams Spettacolo) si è dedicata soprattutto alla Danza Contemporanea, Mimo, Teatro. Poi ha iniziato a studiare Canto, lirico e moderno.

Cos’è la Meditazione Cantata

La Meditazione Cantata è una meditazione di gruppo in cui Mirta libera il proprio Canto intuitivo, ogni volta diverso. La voce accompagna le persone nel proprio viaggio interiore, in uno spazio sacro e protetto, come un “massaggio sonoro”.

Durante l’incontro, sarà presentato il progetto originale “Voce Autentica” in cui si uniscono la sua passione artistica con il desiderio di promuovere il benessere e la crescita delle persone, attivando il loro potenziale. Con le meditazioni cantate, le sessioni individuali e i corsi, Mirta accompagna i partecipanti ad entrare in contatto con la propria voce e a sentire quale enorme potenziale abbiamo dentro e così imparare ad esprimerlo e ad utilizzarlo nella vita di tutti i giorni “Andando oltre la confusione della mente, le paure e i condizionamenti, possiamo sperimentare uno stato di profonda Armonia, dove risiede la nostra autenticità. La parte più luminosa di noi stessi”.

Le sessioni di Coaching e Vocal Coaching

Dal 2013 svolge sessioni di Coaching, Vocal Coaching e Voice&Energetic Healing, per aiutare le persone a stare meglio, utilizzando le tecniche apprese in più di 15 anni di lavoro su se stessa e di formazione: Diploma di Coaching presso EEC-Scuola Europea di Coaching (riconosciuta ICF-International Coaching Federation); Theta Healing; Scuola Bielorussa “Respiro di Vita” per l’utilizzo delle Nuove Energie e la guarigione integrale dell’individuo; Channeling; Meditazione; Costellazioni Familiari e Archetipiche; Comunicazione Non Violenta; Voice Healing, Diamond Technique, Musica, Canto, Teatro, Danza, Sciamanesimo. Nelle sessioni utilizza una sintesi di queste varie tecniche e la sua Voce, ma soprattutto la voce dei partecipanti.

Eleonora Uccellini e Domenico Canale vi aspettano per condividere con voi questa luminosa e intensa esperienza.

Per informazioni:

domusitria@gmail.com

Tel. 328 9171484

E’ richiesto un contributo di partecipazione.
Si consiglia la prenotazione.

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