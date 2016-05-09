La Mediterranea organizza la conferenza sul patrimonio dell’Unesco

Il 10 maggio 2016 alle ore 18,30 presso il Salone delle conferenze del Dipartimento di Giurisprudenza ed Economia, via T. Campanella n°38 avrà luogo la conferenza “Patrimonio dell’ Unesco – Valore universale ed opportunità per il territorio” organizzata dal Club di Territorio di Reggio Calabria del Touring Club Italiano con il Dipartimento di Giurisprudenza ed Economia dell’Università degli Studi Mediterranea. Il relatore sarà il Prof. Michele Trimarchi, Professore Ordinario di Analisi Economica del Diritto presso l’Università Magna Grecia di CZ, già componente della Commissione di valutazione dei piani di gestione dei siti italiani inclusi nel Patrimonio Mondiale UNESCO e membro dell’Executive Board dell’ICR-International Committee for Regional Museums (ICOM-UNESCO). La conferenza è finalizzata oltre ad esplicitare il valore universale dell’eventuale inserimento dell’area dello Stretto nel Patrimonio dell’Unesco anche ad illustrare le opportunità che tale riconoscimento potrebbe rappresentare per l’area stessa.