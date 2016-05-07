L’esperienza dello spazio nell’architettura e nell’arte
Il professor Gianfranco Neri guida con una video proiezione un viaggio nell'esperienza dello spazio tra architettura e arte, nell'ambito degli Stati Generali della Cultura
07 Maggio 2016 - 09:40 | di Vincenzo Comi
Nel contesto degli Stati Generali della Cultura, edizione 2016, promossi dall’Assessorato alla Cultura e Legalità della Provincia di Reggio Calabria, il Centro Internazionale Scrittori della Calabria, lunedì 9 maggio 2016, alle ore 17.00, presso il Palazzo della Provincia “Corrado Alvaro” di Reggio Calabria, Sala Biblioteca (primo piano), promuove “La nascita dello spazio” – L’esperienza dello spazio nell’architettura e nell’arte.
Dopo i saluti istituzionali, attraverso video proiezione relazionerà il prof. Gianfranco Neri, ordinario di Composizione Architettonica e Urbana, Direttore del Dipartimento d’Arte presso l’Università Mediterranea di Reggio Calabria, nonché componente del Comitato Scientifico del CIS. Coordinerà l’incontro Loreley Rosita Borruto, presidente del CIS.
Iscriviti al nostro Canale Whatsapp per restare sempre aggiornato con le ultime notizie