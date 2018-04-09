Opinioni raccolte a caldo dopo la sconfitta col Lecce: giornalisti e tifosi amaranto parlano di risultato immeritato e di un rigore non concesso

La voce dei tifosi, degli addetti ai lavori, e di semplici appassionati con opinioni raccolte a caldo subito dopo la fine delle gare interne della Reggina. Tanta delusione nei commenti post Reggina – Lecce, una sconfitta difficile da digerire. Unica consolazione il gioco espresso dagli amaranto:

Ai microfoni di CityNow Sport questa settimana:

Il parere dei giornalisti

Lorenzo Vitto (Giornalista): “La Reggina avrebbe meritato il pareggio per la mole di gioco espressa, in particolar modo quando il Lecce ha cambiato modulo tattico schierando cinque difensori. La Reggina può rammaricarsi per almeno uno dei due calci di rigore reclamati ma non concessi dall’arbitro. Gli amaranto sono in crescita e raccoglieranno i punti necessari per la salvezza.

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Ugo La Camera (Giornalista): “Avremmo meritato il pareggio, nel secondo tempo abbiamo avuto occasioni per pareggiare. Se fossi un tifoso del Lecce mi preoccuperei visto il gioco espresso dai pugliesi. Peccato molto rammarico per non aver raccolto nessun punto. Adesso dobbiamo disputare delle partite importanti in chiave salvezza per evitare i Playout.

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Il parere di tifosi e addetti ai lavori

Aldo Taglieri(Tifoso della Reggina): “Non abbiamo visto un grande divario tra la prima classifica e noi. Ci è mancata la fortuna, però bisogna vincere, giocare così, però gli episodi oggi sono mancati ed anche un pizzico di fortuna.

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Tonino Nucera (Speaker Radio Gamma): “Una delle migliori partite disputate dalla Reggina che ha preparato bene la partita. Il Lecce ha approfittato di una leggerezza difensiva degli amaranto. Abbiamo avuto tante occasione in attacco. Se continuiamo con questa grinta non dovremmo avere problemi per la salvezza.

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Samuele Latella (Giocatore giovanissimi regionali Reggina): “Risultato immeritato, il Lecce mi ha stupito negativamente. Noi siamo stati bravi, abbiamo rischiato, peccato per l’incertezza difensiva che ha deciso l’intero match.

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Roberto Caridi (Direttore d’orchestra): “Il Lecce non mi è sembrata una grande squadra, la Reggina ha giocato bene, Bianchimano ha fatto bene soprattutto sul finale è stato sfortunato. C’era un rigore, ma comunque ci salveremo.

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