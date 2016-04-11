Domenica la presentazione del libro ‘Il saltozoppo’, di Gioacchino Criaco

Domenica 17 aprile 2016 alle h 18.30 presso la sede del Circolo G. Calarco – Coop. V. Veneto , si svolgerà l’incontro con Gioacchino Criaco autore de “Il saltozoppo” racconto di una intensa e potente favola nera ambientata sulla piana dell’Allaro dove convivono, divisi da odi, lotte e vendette secolari, i Therrime e i Dominici.

In una Calabria bellissima e selvaggia si incrociano e si legano i destini di Julien Dominici e dei gemelli Agnese e Alberto Therrime che, bambini, credono si possa essere amici ed amarsi: ” Mai una volta avevo visto insieme, giù al paese, mio padre e il padre di Julien e che non ci fosse amicizia tra i Therrime e i Dominici non ci avevo messo molto a capirlo. Durante la nostra infanzia , più di una volta era stato detto a me e ad Alberto di non frequentare Julien. Ma non erano che battute, mezze frasi….” racconta Agnese , protagonista femminile e fulcro di questa bellissima storia intrecciata a quella degli antichi guerrieri dell’Aspromonte.

Sarà infatti il racconto delle donne l’unico antidoto capace di cambiare la storia degli uomini.

Presenta l’incontro il giornalista Gianluca Ursini, interviene la giornalista Luisa Lombardo, partecipa il poeta Gianni Favasuli, letture a cura di Basilio Musolino e Cinzia Messina.