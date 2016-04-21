La regina Elisabetta II compie 90 anni

di Alessandro Sica – La principessa Elizabeth Alexandra Mary è nata il 21 aprile 1926 a Bruton Street, nel centro di Londra, pronipote della regina Vittoria, ultima regnante donna prima di lei. È diventata regina il 6 febbraio 1952 (ma l’incoronazione avvenne il 2 giugno 1953), alla morte del padre, re Giorgio VI.

Il ruolo e il record di regno

E’ il capo di Stato del Regno Unito, capo della Forze armate, capo del Commonwealth e della Chiesa anglicana.

E’ lei la sovrana che piu’ a lungo ha regnato sui suoi sudditi, record superato lo scorso settembre. C’e’ un feeling particolare fra Elisabetta II i suoi sudditi.

Donna di grande stile e carisma, che ha visto la fine di un impero, rivoluzioni sociali, culturali, guerre, che ha guidato il suo popolo in momenti difficili e in momenti gloriosi, senza mai perdere il suo aplomb e la sua autorevolezza. Amata anche per il suo brutto e taciturno carattere. Gli anni novanta sono stati anni difficili per lei, ha dovuto fronteggiare scoop e pettegolezzi poco sopportati dai Windsor, gli anni degli scontri con l’altrettanto carismatica ed intelligente Lady Diana, che mal sopportava le rigide regole della casa reale. Nonostante tutto, la popolarità di Elisabetta è sempre stata fortissima, come tutti i sondaggi e come l’appoggio di tutti i partiti politici hanno sempre dimostrato.

Il novantesimo compleanno

La regina spegne la novantesima candelina di una vita trascorsa fra guerre, crisi, ricchezze, gossip, dispiaceri, splendori. Ed eccoci tutti a far scorrere fiumi di parole, per celebrare la grande Signora, rispettata universalmente, amata dal suo popolo. Non può che essere così per chi è la Storia.

Nonostante il vero compleanno della Regina Elisabetta ricorra il 21 aprile, questo viene festeggiato in giugno in quanto il clima è migliore per la cerimonia. Il 21 aprile (la nascita) e il secondo sabato di giugno in occasione del «Trooping the Colour», la sfilata della bandiera, la storica parata militare la cui tradizione si rinnova ogni anno dal 1820.

I brindisi a Windsor

Oggi brindisi al castello di Windsor con la famiglia, domani brindisi con un’amica di eccezione che, col marito in visita ufficiale, viene apposta dagli Stati Uniti, Michelle Obama, per la quale ha palesemente un debole. Festeggerà dunque in famiglia prima, con una torta preparata dalla vincitrice di un seguitissimo reality tv di cucina, Nadiya Jamir Hussain, prima classificata al “Great British Bake Off” popolare gara di pasticceria trasmessa dalla Bbc.

Il Regno Unito è in festa per il novantesimo compleanno di Lizzie, così chiamata ‘amorevolmente’ dai suoi sudditi. Il volto di Elisabetta II seconda è ormai un’icona per i britannici e per il mondo intero. Passano gli anni, l’abbiamo vista nella sua uniforme da scout, in quella dell’esercito, in posa felice al braccio di suo marito il Duca di Edimburgo, Filippo, ed oggi su tutti i tabloid e siti dell’intero globo con lo sguardo ammorbidito dal tempo e dai nipoti George e Charlotte. Ed è per tutto questo e molto altro ancora che ormai da 63 anni, nel centro di Londra, a mezzogiorno spaccata, ci sarà il «saluto» pubblico a colpi di cannone: 41 a Hyde Park, 21 al Windsor Great Park e 62 alla Torre di Londra. Auguri Lizzie, ed altri 90 di questi anni, Sua Maestà!.