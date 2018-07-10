La Scuola Basket Viola ha ufficialmente chiesto il ripescaggio in serie B. E’ veramente difficile che ciò si realizzi, ma è stato giusto tentarci, nonostante le liste e le griglie siano già pronte.

Nel frattempo a Barcellona inizia la nuova stagione. A partire dalle 12, infatti, verranno annunciati i dettagli e le modalità d’azione del gruppo capeggiato da Aurelio Coppolino, direttore generale della Nuova Cestistica, il quale aprirà le porte della sede sociale di via Roma dopo la corsa sfrenata che in queste settimane ha portato all’acquisizione del titolo di B della Viola. Cosa verrà annunciato è già cosa nota: sarà Giovanni Perdichizzi a guidare sul campo il corso che riprenderà il nome e i colori della Cestistica biancoverde.

A corollario di queste notizie dallo stretto, sembrerebbe che Lamezia non riesca a iscriversi al campionato di B anche per le vicende legate al mancato utilizzo del proprio palazzetto.

Ancora una volta ci domandiamo quanto ciò che accade sul parquet di gioco abbia un reale valore, se poi si inseguono penalizzazioni, compravendite di titoli, forse il basket moderno dovrebbe farsi un profondo esame di coscienza per un plausibile ritorno al futuro?