La scuola ‘Il cerchio dell’immagine’ apre le porte per una giornata di formazione gratuita

Ultimo appuntamento con l’open day della scuola di fotografia “Il Cerchio dell’immagine” di Reggio Calabria che apre le sue porte per una giornata di formazione gratuita.

L’open day, dal titolo “Dallo shooting alla stampa fine art” si svolgerà venerdì 24 giugno, a partire dalle ore 17, presso la sede del centro di formazione fotografica.

Dallo shooting alla stampa fine art: cosa si fa

Durante l’evento, tutti i partecipanti potranno vivere un pomeriggio all’insegna della fotografia, accompagnati dai docenti del Cerchio dell’immagine, seguendo un intero flusso di lavoro. Dallo scatto, grazie ad un shooting fotografico a cura di Alfredo Muscatello, fotografo e docente di fashion photography, alla post-produzione e stampa fine art di uno scatto, a cura del laboratorio Stampafineart.net.

Durante l’evento verrà inoltre presentata l’offerta formativa dei nuovi corsi della scuola di fotografia, la prima in Calabria, che intende offrire ai partecipanti una conoscenza completa e formare professionisti competitivi sul mercato del lavoro.

Verrà inoltre presentato nel dettaglio il bando di concorso LEICA a copertura totale del contributo di partecipazione alla scuola.

Il Master di I livello e i nuovi corsi

Dopo il successo della prima edizione del Master di I livello, da tutto esaurito, e che si concluderà a giugno di quest’anno, i corsi per l’anno accademico 2016/2017 inizieranno il 19 Settembre 2016. 516 ore di lezione, nell’arco di 6 mesi, con un approccio didattico che prevede sia lezioni frontali che esperienze pratiche.

La docenza è affidata a riconosciuti professionisti del settore che, con una collaudata metodologia didattica, assicureranno un approfondimento graduale e completo dei vari insegnamenti.

L’appuntamento con l’OPEN DAY è venerdì 24 giugno alle ore 17, presso la sede della scuola in via Pio XI, dir. privata n.35. Un’occasione unica per entrare a contatto con il mondo della fotografia grazie all’associazione “Il Cerchio dell’immagine” che continua a scommettere sul territorio e sul Sud per diffondere una cultura fotografica e puntare sulla formazione, nella convinzione che fare il fotografo non sia un’attività amatoriale, ma una professione che deve essere costruita attraverso un percorso formativo in costante aggiornamento.

Come iscriversi al Master

Le iscrizioni al Master di I livello, aperte ed a numero chiuso, andranno formalizzate entro il 15 luglio 2016 (per usufruire del 15% di sconto sul contributo di partecipazione) oppure entro il 31 luglio 2016. Per maggiori informazioni sull’offerta didattica completa e sulle modalità di iscrizione visitare il sito internet http://scuola.ilcerchiodellimmagine.it/