La storia della Callipo in Coppa Italia tra amarcord e statistiche

Dopo il vibrante match di domenica scorsa in casa della Sir Safety Conad Perugia, la Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia si appresta a giocare la seconda gara da dentro o fuori della stagione. Giovedì sera (ore 20:30 Diretta Rai Sport 1), infatti, è previsto l’incontro in casa della Cucine Lube Civitanova, valevole per i quarti di finale della Del Monte® Coppa Italia SuperLega.

E per i giallorossi di coach Kantor, dopo la gara del 14 dicembre contro la Kioene Padova, valevole per gli ottavi di finale, sarà la seconda gara ad eliminazione diretta.

Otto partecipazioni della Tonno Callipo

La compagine del presidente Pippo Callipo è giunta all’ottava partecipazione nella competizione tricolore. La prima volta accadde nella stagione 2004-05, la prima dei giallorossi nella massima serie, e fu un appuntamento storico con l’arrivo fino alla finalissima di Forlì persa con la Sisley Treviso. Nel 2005-06 la corsa dei calabresi si fermò ai quarti contro Cuneo, mentre per la terza partecipazione occorre arrivare alla stagione 2008-09 (anche qui eliminazione ai quarti). Dal 2010 fino al 2014 la Tonno Callipo ha sempre centrato almeno l’obiettivo della Final-Eight.

Nelle annate 2010-11, 2011-12 e 2013-14 i giallorossi sono stati eliminati ai quarti, mentre nella stagione 2012-13 arrivò un nuovo exploit con l’approdo alla Final-Four di Assago (MI) conquistata grazie allo storico successo casalingo di Santo Stefano contro Cuneo. Dunque, la Tonno Callipo va a caccia della terza semifinale nella manifestazione che assegna la coccarda tricolore. In Coppa Italia sono due i precedenti, entrambi favorevoli ai marchigiani, tra Civitanova e la Tonno Callipo.

Il primo risale alla stagione 2008-09: era la Macerata di Fefè De Giorgi (ex allenatore giallorosso) che poi vinse il titolo. Il secondo è datato stagione 2010-11: sulla panchina giallorossa c’era Di Pinto, ma anche in questo caso furono i marchigiani a prevalere con il punteggio di 3-1 (in quella Lube militava già allora l’attuale capitano, il centrale serbo Stankovic). Nel complesso sono, dunque, undici le partite giocate dai giallorossi in Coppa Italia (Serie A1). Di seguito eccole elencate suddivise per stagione:

I risultati stagione per stagione

STAGIONE 2004-05

QUARTI DI FINALE – COPRA PIACENZA – TONNO CALLIPO VIBO VALENTIA 0-3

SEMIFINALE – TONNO CALLIPO VIBO VALENTIA – MARMI LANZA VERONA 3-0

FINALE – TONNO CALLIPO VIBO VALENTIA – SISLEY TREVISO 0-3

STAGIONE 2005-06

QUARTI DI FINALE – BRE BANCA LANNUTTI CUNEO – TONNO CALLIPO VIBO VALENTIA 3-0

STAGIONE 2008-09

QUARTI DI FINALE – LUBE BANCA MARCHE MACERATA – TONNO CALLIPO VIBO VALENTIA 3-0

STAGIONE 2010-11

QUARTI DI FINALE – LUBE BANCA MACERATA – TONNO CALLIPO VIBO VALENTIA 3-1

STAGIONE 2011-12

QUARTI DI FINALE – ITAS DIATEC TRENTINO – TONNO CALLIPO VIBO VALENTIA 3-0

STAGIONE 2012-13

QUARTI DI FINALE – TONNO CALLIPO VIBO VALENTIA – BRE BANCA LANNUTTI CUNEO 3-0

SEMIFINALE – ITAS DIATEC TRENTINO – TONNO CALLIPO VIBO VALENTIA 3-0

STAGIONE 2013-14

QUARTI DI FINALE – COPRA ELIOR PIACENZA – TONNO CALLIPO CALABRIA VIBO VALENTIA 3-0

STAGIONE 2016-17

OTTAVI DI FINALE – TONNO CALLIPO CALABRIA VIBO VALENTIA – KIOENE PADOVA 3-1

Nella foto, Rocco Barone in attacco durante la semifinale di Coppa Italia 2012-13 contro Trento (foto Lega Volley)