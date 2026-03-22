Circoscrizioni, La Strada: ‘Nostro il contributo per maggiore trasparenza e partecipazione autentica’

Il movimento La Strada accoglie con senso di responsabilità e visione politica l’approvazione del regolamento per il ritorno delle circoscrizioni, un passaggio importante per il rafforzamento della democrazia locale e della politica di prossimità nella città.

Nel corso del dibattito in Consiglio comunale, La Strada non si è sottratta al proprio ruolo: ha evidenziato con chiarezza le criticità del testo, sottolineando limiti e aspetti migliorabili, nella convinzione che il decentramento debba essere reale, efficace e capace di incidere concretamente nella vita dei cittadini. Allo stesso tempo, però, ha scelto di non fermarsi alla critica, cogliendo il valore strategico di questo processo per riavvicinare istituzioni e territori.

Determinante è stato il lavoro svolto nel merito, che ha portato alla presentazione e approvazione di emendamenti qualificanti, frutto di un ascolto concreto e continuo dei bisogni dei quartieri. Un lavoro costruito giorno dopo giorno sul territorio e tradotto in proposte precise grazie alla collaborazione stretta tra i consiglieri Pazzano e Scordino, che hanno saputo portare dentro l’aula consiliare una voce autentica e radicata nella città.

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Partecipazione, verbalizzazione e tracciabilità

Gli emendamenti approvati rappresentano un punto di svolta nel funzionamento delle circoscrizioni: introducono strumenti chiari e vincolanti per la partecipazione dei cittadini, prevedendo la convocazione di incontri pubblici da parte dei presidenti di circoscrizione e, soprattutto, la verbalizzazione delle istanze emerse. Non si tratta di un elemento formale, ma di un passaggio sostanziale che garantisce tracciabilità, responsabilità e continuità nel rapporto tra cittadini e istituzioni.

Grazie a queste modifiche, le circoscrizioni non saranno semplici luoghi di rappresentanza, ma spazi vivi di confronto, in cui le esigenze dei territori potranno emergere, essere registrate e trovare un seguito concreto nell’azione amministrativa.

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Il contributo di La Strada

Il contributo de La Strada ha quindi inciso in maniera significativa sul testo finale, orientandolo verso una maggiore apertura, trasparenza e partecipazione reale. È questa l’idea di politica che continuiamo a portare avanti: una politica che parte dall’ascolto, si traduce in atti concreti e restituisce centralità ai cittadini.

Continueremo a vigilare sull’attuazione del regolamento, affinché le circoscrizioni diventino veri presìdi di cittadinanza attiva e strumenti efficaci per costruire, insieme ai cittadini, le risposte di cui la città ha bisogno.