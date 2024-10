La Viola Basket ha un nuovo Main Partner. L’accordo è biennale

L’attuale management della Viola Reggio Calabria informa che in data odierna si è tenuto presso la sede del “Pianeta Viola” l’incontro con il Dott. Alessandro Menniti responsabile della Mood Project, azienda operante nel settore energetico, per il perfezionamento dell’accordo già raggiunto in formula biennale quale Main Partner del club neroarancio sino al 30.06.2020.

A conclusione dell’incontro, proposto dal Comitato “Mito Viola” a cui hanno partecipato per il Comitato il Dott. Fabio Foti (Vice Presidente) e l’Avv. Giuseppe Lo Presti (Segretario) e per il club il Dott. Paolo Frascati (Direttore Marketing & Comunicazione), il Coach Matteo Mecacci, il Dott. Attilio Fusco e dall’Avv. Aurelio Leuzzi (delegati alla gestione ordinaria) si è condiviso di programmare l’ufficialità e la presentazione dell’accordo biennale dopo le prossime festività al fine di garantire tutte formalità contrattuali.