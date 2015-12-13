La Viola Bic batte il Cus Cus Catania 75-21

Prosegue il cammino vittorioso della Viola Bic che batte anche il Cus Cus Catania e conquista le seconda vittoria in campionato.

Una gara che ha visto i ragazzi di coach Cugliandro più agguerriti nei primi due quarti di gara e che invece nel terzo e nel quarto periodo hanno amministrato l’incontro. Seconda vittoria consecutiva che conferma la Viola Bic a quota 4 punti in classifica alla terza giornata del Campionato.

Viola Bic-Cus Cus Catania 75-21 ( 27-0 ; 41-10; 61-19)

Viola Bic: Casile 0; Rukavisnikovs 17; Chewrubini 6; Cugliandro 4; Pellegrini 28; Urga 8; D’Anna 6; Ceracchi 4; Polimeni 2; Petruzza; Genoese; Daniele.

Coach: Cugliandro.

Assistente: Repaci.

Fonte: www.violareggiocalabria.it