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La Viola Bic batte il Cus Cus Catania 75-21

Seconda vittoria consecutiva per la Viola Bic, che resta a quota 4 punti alla terza giornata del campionato

13 Dicembre 2015 - 16:26 | di Federica Geria

Viola Bic Reggio Calabria, immagine della squadra di pallacanestro

Prosegue il cammino vittorioso della Viola Bic che batte anche il Cus Cus Catania e conquista le seconda vittoria in campionato.
Una gara che ha visto i ragazzi di coach Cugliandro più agguerriti nei primi due quarti di gara e che invece nel terzo e nel quarto periodo hanno amministrato l’incontro. Seconda vittoria consecutiva che conferma la Viola Bic  a quota 4 punti in classifica alla terza giornata del Campionato.

Viola Bic-Cus Cus Catania 75-21 ( 27-0 ; 41-10; 61-19)

Viola Bic: Casile 0; Rukavisnikovs 17; Chewrubini 6; Cugliandro 4; Pellegrini 28; Urga 8; D’Anna 6; Ceracchi 4; Polimeni 2; Petruzza; Genoese; Daniele.

Coach: Cugliandro.

Assistente: Repaci.

Fonte: www.violareggiocalabria.it

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