La Viola Bic batte il Cus Cus Catania 75-21
Seconda vittoria consecutiva per la Viola Bic, che resta a quota 4 punti alla terza giornata del campionato
13 Dicembre 2015 - 16:26 | di Federica Geria
Prosegue il cammino vittorioso della Viola Bic che batte anche il Cus Cus Catania e conquista le seconda vittoria in campionato.
Una gara che ha visto i ragazzi di coach Cugliandro più agguerriti nei primi due quarti di gara e che invece nel terzo e nel quarto periodo hanno amministrato l’incontro. Seconda vittoria consecutiva che conferma la Viola Bic a quota 4 punti in classifica alla terza giornata del Campionato.
Viola Bic-Cus Cus Catania 75-21 ( 27-0 ; 41-10; 61-19)
Viola Bic: Casile 0; Rukavisnikovs 17; Chewrubini 6; Cugliandro 4; Pellegrini 28; Urga 8; D’Anna 6; Ceracchi 4; Polimeni 2; Petruzza; Genoese; Daniele.
Coach: Cugliandro.
Assistente: Repaci.
Fonte: www.violareggiocalabria.it
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