La Viola femminile travolge Cosenza e conquista la serie B!

Una giornata storica per la società neroarancio al PalaMazzetto. La Viola basket femminile di coach Armando Russo ha battuto in casa il Cosenza con il risultato di 62 a 42 e ha coronato il sogno della serie B. Venti punti di scarto ed una gara in cui le atlete capitanate da Antonella Bordò non hanno mai abbassato la guarda, consolidando un vantaggio consistente già dalla fine del secondo quarto. Il penultimo quarto, chiuso con quindici punti di scarto, faceva già assaporare il gusto di questa speciale vittoria.

Al seguito di Costantino e Rossi, le atlete neroarancio hanno vinto questa sfida contro il Cosenza di coach Sabato, conquistando il diritto a militare nella prossima stagione nella serie superiore.