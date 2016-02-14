La Viola perde contro Mens Sana Siena al PalaPentimele
I padroni di casa si arrendono ai toscani dopo un tempo supplementare nella partita del nuovo coach Fabrizio Frates: la cronaca e il tabellino
14 Febbraio 2016 - 21:33 | di Domenico Suraci
Nulla da fare per la Bermè Viola Reggio Calabria che viene sconfitta dalla Mens Sana Siena al PalaPentimele, dopo una partita molto intensa. Nonostante finisca 68 pari l’ultima frazione di gioco, solo all’overtime a causa di stanchezza e poca lucidità, la squadra del nuovo coach Fabrizio Frates perde contro i toscani 72 a 78. Già mercoledì, il prossimo impegno in casa della Pallacanestro Virtus Roma.
TABELLINO
BERME’ VIOLA REGGIO CALABRIA – MENS SANA BASKET SIENA 72-78 (18-14; 17-24; 15-16; 18-14; 4-10)
VIOLA: Mordente 9, Adegboye 12, Crosariol 8, Brackins 18, Dobbins 13, Costa, Lupusor 1, Rullo 4, Sindoni, Spinelli 7
Coach: F. Frates
SIENA: Diliegro 28, Borsato 2, Udom 6, Roberts 16, Ranuzzi 13, Campori, Marini, Bucarelli, Bryant 13, Cucci.
Coach: A. Ramagli
Arbitri: C. Cappello, A. Caforio, M. Callea
Iscriviti al nostro Canale Whatsapp per restare sempre aggiornato con le ultime notizie