La Viola riparte dal suo capitano: Fortunato Barrile ancora in neroarancio

Gradita conferma in casa Viola, il play\guardia rimane in neroarancio

La Pallacanestro Viola comunica di aver raggiunto un accordo con l’atleta Fortunato Barrile. Il play/guardia, classe 95′, ha rinnovato il suo contratto per un’altra stagione, legandosi alla Viola fino al 30/06/2022.

Gradita conferma in casa Viola. Fortunato Barrile vestirà la canotta neroarancio anche per la prossima stagione. Reggino doc, Fortunato, per tutti Fofo, è cresciuto cestisticamente nella Viola Reggio Calabria.

Dopo la salvezza ottenuta nel campionato appena passato, dove Fortunato, da debuttante in Serie B, è risultato essere uno dei migliori, il capitano è ora pronto a ricominciare da dove aveva finito. Play/guardia di 191cm per 80kg, Barrile è un cestista versatile in grado di giocare sia nello spot di numero 1 che in quello da numero 2, facendo dell’atletismo e della visione di gioco le sue armi principali.

Fortunato Barrile: “Ringrazio la società e lo staff tecnico per aver riposto fiducia nei miei confronti ancora una volta. Sta venendo fuori una squadra competitiva e interessante, il cui colpo di mercato è il ritorno del pubblico al palazzetto, il vero e proprio sesto uomo in campo. Non vedo l’ora”.