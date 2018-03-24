Una partita impegnativa la trasferta a Siena della Viola Reggio Calabria. Riusciranno i reggini a contrastare una squadra forte e collaudata, reduce da una vittoria contro Treviglio.

In attesa della palla a due di domenica 25 marzo, alle ore 18:00, ecco le ultime delle tue compagini che si affronteranno fornite dal sito della Legapallacanestro:

Qui Reggio Calabria: le parole di Calvani e Agbogan

QUI REGGIO CALABRIA

Marco Calvani (allenatore) – “Nella gara d’andata il coach avversario disse che probabilmente loro avevano disputato la prima partita completa sui due lati del campo, e anche io ho ribadito lo stesso concetto. In questo momento Siena sta lavorando per togliersi via dai play out, siamo nella fase finale del campionato e chiunque raddoppia le proprie energie. Il nostro percorso di campionato ci ha permesso di fare un avvicinamento progressivo agli impegni fuori casa, tranne Cagliari e Rieti. Dopo questa ultima sconfitta in trasferta ci siamo consolidati e abbiamo acquisito la fiducia di pensare di poter vincere fuori casa. L’impegno di Siena sappiamo che non è facile ma allo stesso tempo andiamo con le certezze di avere le qualità per vincere”.

Allen Agbogan (giocatore) – “Siena è un’ottima squadra, viene da una netta vittoria contro Treviglio. Loro in casa si esprimono al meglio e sappiamo che lì dovremo vendere cara la pelle, fare una gran partita in difesa per impedirgli di sviluppare il gioco agevolmente. Per quanto riguarda il nostro attacco dobbiamo cercare di coinvolgere tutti, muovere la palla velocemente, fare quello che ci ha permesso di vincere diverse partite. Non possiamo prescindere dal collettivo”.

Note – Niente da segnalare.

Media – Diretta streaming su LNP TV Pass.

QUI SIENA

Matteo Mecacci (allenatore) – “Giocheremo una partita difficile contro una squadra come Reggio Calabria che nel girone di ritorno ha collezionato sette vittorie e tre sconfitte che l’hanno portata ad occupare meritatamente una posizione importante in chiave playoff, che ha messo in luce ancora più le sue qualità. È una squadra solida, organizzata e costruita in maniera intelligente che può mettere in campo tanta energia. Alla loro batteria di esterni, con giocatori di talento come Chris Roberts e Agustin Fabi si accostano giocatori di grande solidità come Baldassarre, Pacher e Benvenuti. È in un ottimo momento di forma, verrà a Siena per riscattare la sconfitta all’overtime contro Latina, vogliosa di prendere altri due punti che potranno essere decisivi per la classifica. Noi dovremo fare una partita di grande sostanza, consapevoli che Reggio Calabria è più forte di noi ed avremo bisogno di uno sforzo in più per pareggiare la loro intensità e non subire il loro dominio a rimbalzo”.

Federico Lestini (giocatore) – “Quella contro Reggio Calabria non è per me una partita come le altre, perché lì ho passato anni bellissimi. Abbiamo lavorato bene in settimana ed abbiamo preparato questa partita consapevoli di trovare una squadra in salute che ci darà del filo da torcere”.

Note – Ancora assente il playmaker Alessandro Cappelletti che dopo l’operazione al ginocchio in pre season prosegue la riabilitazione.

Media – La gara sarà visibile in diretta su LNP TV per i possessori di LNP TV Pass. L’incontro sarà raccontato con aggiornamenti in tempo reale sia sul profilo Facebook che su quello Twitter della società.

La scheda della partita

SOUNDREEF SIENA – METEXTRA REGGIO CALABRIA

Dove: PalaEstra, Siena

Quando: domenica 25 marzo, 18.00

Arbitri: Costa, Tallon, Yang Yao

Andata: 75-70

In diretta su LNP TV Pass.

*Foto di Maurizio Polimeni