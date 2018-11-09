La Viola vicina alla famiglia Sant’Ambrogio
È morto Franco Sant'Ambrogio, figura storica del basket reggino: il cordoglio della Viola Reggio Calabria e della redazione di CityNow alla famiglia
09 Novembre 2018 - 11:52 | di Domenico Suraci
Una brutta notizia per la pallacanestro è arrivata poco dopo le 16 di ieri. È morto Franco Sant’Ambrogio, 66 anni ancora da compiere. Se l’è portato via un malore improvviso e si tratta di una perdita che lascia più poveri gli appassionati di tutto l’ambiente calabrese e non solo. Chi non lo conosceva bene, lo classificava come introverso e burbero. In realtà oltre che un riferimento cestistico competente (tante presenze nelle minors reggine da giocatore e dirigente), Franco era dotato di un grande senso dell’ironia e della “singolare” fede calcistica per la Fiorentina. Sconvolti i fratelli Cesare, Sergio e Carlo, punti di riferimento di una famiglia che ha fatto la storia dello sport reggino, ben al di là del tradizionale trofeo organizzato ogni anno nel mese di settembre e che ricorda Mario e Iliano. Fonte: Gazzetta del Sud
La Viola Reggio Calabria porge le più sentite condoglianze al dirigente Cesare ed a tutta la famiglia Sant’Ambrogio per l’improvvisa scomparsa del fratello Franco, figura storica del basket reggino. Società, squadra e staff vi sono vicini in questo momento di grande dolore.
Anche la redazione di Citynow si stringe alla famiglia Sant’Ambrogio.
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