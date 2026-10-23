Calciomercato Reggina: Domenico Girasole ai saluti, lo aspetta la Serie C e ritroverà il suo vecchio Dg

La notizia lanciata ieri in tarda serata da CityNow trova conferme.

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Domenico Girasole ha chiesto alla Reggina di poter essere liberato.

Il difensore amaranto ha trovato poco spazio in questo avvio di stagione e nonostante il match ben giocato contro la Nissa che lo ha visto tra i protagonisti, ha deciso di lasciare. Il motivo è più che valido perché per lui si aprono le porte della serie C con il Campobasso di Rizzetta in prima fila e pronto ad accoglierlo. Ritroverà il DG Giuseppe Praticò.

C’era qualche altra possibilità per lui, ma sembra avere già scelto.