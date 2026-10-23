Calciomercato Reggina: Domenico Girasole ai saluti, lo aspetta la Serie C e ritroverà il suo vecchio Dg
Il poco spazio trovato fino al momento e questa opportunità lo hanno portato a prendere la decisione
23 Ottobre 2026 - 07:10 | di Redazione
La notizia lanciata ieri in tarda serata da CityNow trova conferme.
Domenico Girasole ha chiesto alla Reggina di poter essere liberato.
Il difensore amaranto ha trovato poco spazio in questo avvio di stagione e nonostante il match ben giocato contro la Nissa che lo ha visto tra i protagonisti, ha deciso di lasciare. Il motivo è più che valido perché per lui si aprono le porte della serie C con il Campobasso di Rizzetta in prima fila e pronto ad accoglierlo. Ritroverà il DG Giuseppe Praticò.
C’era qualche altra possibilità per lui, ma sembra avere già scelto.
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