La Vis domani a Siderno nel più classico dei testa/coda

Va in scena il quattordicesimo turno di serie C Silver con quattro anticipi odierni e un solo match in programma domani. Proprio quest’ultimo vedrà la Vis Reggio Calabria impegnata a Siderno contro i locali dell’Ega Basket Ymca. Sul parquet ionico si affronteranno la prima contro l’ultima della classe, in un incontro che non dovrebbe riservare particolari sorprese. Troppo netta la superiorità dei bianco/amaranto del duo D’Arrigo/Farina, ancora a punteggio pieno e sempre più squadra da battere in ottica promozione.

Gli impegni ravvicinati della capolista

Il nuovo anno in casa Vis è iniziato nel migliore dei modi, con la facile vittoria contro la New Team Crotone nel giorno dell’Epifania. Si vuol proseguire su questa strada, senza cali di tensione e senza sottovalutare alcun avversario, a cominciare proprio da Siderno. Non sono concessi passi falsi anche perché Il calendario non da tregua. A seguire, infatti, ci saranno tre impegni ravvicinati in una settimana contro Catanzaro, Nuova Jolly e Botteghelle, tutte compagini di alta classifica che lotteranno col coltello fra i denti per mettere in difficoltà la capolista e ottenere il miglior piazzamento possibile nel tabellone dei play off.

Le sessioni di allenamento di questi giorni hanno confermato l’ottimo stato di salute di capitan Stracuzzi e compagni, in continua crescita fisica e pronti a confermarsi anche nella trasferta sidernese.

All’andata (era il 25 ottobre e ci fu l’esordio di Spencer in campionato) gli ionici furono sconfitti col punteggio di 110 a 48.

Orario e arbitri della partita

Palla a due domani (ore 18.30) alla palestra dell’Istituto Tecnico Commerciale “Marconi” di Siderno.

Arbitrerà la coppia tutta gioiese formata dai fratelli Antonio e Aldo Travia.