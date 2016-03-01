La Vis in extremis tessera Cristian Venuto

A pochi minuti dalla chiusura dell’ultima sessione di mercato stagionale, il dg della Vis, Luigi Di Bernardo, piazza un altro importante colpo per alimentare le velleità di promozione in serie B della sua squadra. Cristian Venuto, esperta ala grande classe 1983, indosserà la casacca bianco/amaranto nei play off. Ex, fra le altre, di Soverato, Nuova Jolly e New Team Crotone (dove ha militato nelle ultime due stagioni, compresa quella in corso), Venuto andrà ad incrementare le rotazioni nel reparto lunghi della compagine bianco/amaranto, dando preziosi minuti di ossigeno sotto canestro ai vari Warwick e Spencer. Conosce come pochi la categoria, ed è pronto a mettere a disposizione dei suoi nuovi compagni l’enorme esperienza maturata in carriera.

“Era da molto tempo che le strade con la Vis si erano incrociate – ha detto Venuto subito dopo la firma del contratto – e finalmente adesso il matrimonio è giunto a buon fine. A Reggio ho tanti amici e so già che mi aspettano a braccia aperte. Prometto di ripagare la fiducia accordatami con sudore e sacrificio in palestra. C’è un obiettivo importante da raggiungere e farò il massimo per contribuire alla causa, mettendomi fin da subito a disposizione dello staff tecnico e dei miei nuovi compagni”.

Dopo Carpanzano in doppio tesseramento da Catanzaro, arriva così un altro giocatore di sostanza alla corte dei coach D’Arrigo e Farina. Ci sono tutte le carte in regola per far sognare la tifoseria bianco/amaranto che già gongola per la straordinaria performance in regular season (venti vittorie in altrettante gare) ottenuta da capitan Stracuzzi e compagni.