La Vis riparte da coach D’Arrigo

Iscrizione alla serie C Silver perfezionata e panchina affidata ancora a Checco D'Arrigo: la società guarda al roster e al settore giovanile

Perfezionata l’iscrizione al prossimo campionato di serie C Silver (è già stata versata dalla società la prima rata entro i termini fissati dalle Doar 2016/17), la Vis Reggio Calabria si accinge a preparare la nuova stagione agonistica con rinnovate ambizioni e tanta voglia di far bene.

Coach D’Arrigo confermato per il sesto anno consecutivo

Alla guida dello staff tecnico (prima squadra e settore giovanile) è stato confermato per il sesto anno consecutivo coach Checco D’Arrigo.

L’allenatore messinese è ormai un uomo Vis, integrato perfettamente nei meccanismi societari, di cui conosce ogni segreto. Nel suo quinquennio alla guida dei bianco/amaranto ha fatto bene, portando la squadra sempre ai play off e vincendo gli ultimi due campionati. Senza dimenticare il contributo determinante che il tecnico siciliano ha avuto nella crescita del settore giovanile, approdato la scorsa stagione alle semifinali provinciali con l’Under 13.

I progetti del dg Di Bernardo per la nuova stagione

Il dg Luigi Di Bernardo nel frattempo è impegnato a 360 gradi su tre diversi fronti: costruzione del roster, ampliamento dell’organigramma societario ed espansione del settore giovanile. Tanti progetti sono in cantiere per rilanciare il marchio Vis e farne un punto di riferimento del panorama cestistico calabrese. Anche quest’anno si punterà forte sullo sviluppo del settore giovanile, con l’obiettivo di creare una “cantera” bianco/amaranto dalla quale attingere a piene mani negli anni a venire.

Staff tecnico e societario sono già al lavoro e stanno setacciando il mercato alla ricerca di giocatori giovani e motivati. Il roster della scorsa stagione sarà quasi interamente rinnovato. La prossima settimana verranno ufficializzate le prime conferme e le prime “new entry” in organico.

I tifosi possono dormire sonni tranquilli. La Vis regalerà nuove emozioni anche nella stagione 2016/17.