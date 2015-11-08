La Vis sa solo vincere. Botteghelle Basket piegato 75-61

Sesto squillo consecutivo della Vis Reggio Calabria, autentica mattatrice di questo avvio di campionato. Il quintetto del duo D’Arrigo/Farina batte un buon Botteghelle Basket e si issa momentaneamente solitario in vetta alla classifica, in attesa del risultato del match odierno del Val Gallico in quel di Castrovillari.

Solo nella prima metà della frazione iniziale i locali, rimaneggiati per le assenze di Catanoso e Canale, sono rimasti a contatto. Poi la Vis ha preso il largo, mantenendo sempre la doppia cifra di vantaggio e controllando agevolmente i tentativi di rientro dei volenterosi padroni di casa, che hanno comunque avuto il merito di lottare su ogni pallone, chiudendo la gara con uno scarto accettabile, fra gli applausi scroscianti dello sportivissimo pubblico che ha affollato la palestra di Archi.

Il primo quarto e il vantaggio della Vis

Pronti e via e va in scena lo show della premiata ditta Lobasso/Stracuzzi. L’esterno foggiano mette a segno i primi 7 punti e il capitano i successivi 9, dando il la al break dei bianco/amaranto. Un parziale di 15-2 sul finale del primo periodo consente alla Vis di chiudere il quarto a +13 (22-9).

Nella seconda frazione Cuzzola e Scordino tengono a galla il Botteghelle, ma all’intervallo lungo la Vis si presenta con un rassicurante +16 (38-22).

Dagli spogliatoi esce un Botteghelle grintoso e deciso a non arrendersi. I locali partono fortissimo e con un 6-0 iniziale si portano a -10 (28-38), ma Warwick e Spencer li ricacciano indietro. I due stranieri della Vis sono a tratti devastanti: chiuderanno il match entrambi in doppia doppia (Warwick 19 punti e 11 rimbalzi, Spencer 18 punti e ben 19 rimbalzi). Una tripla di Costantino sulla sirena del terzo quarto da alla Vis il massimo vantaggio (60-39), rendendo il quarto conclusivo una pura formalità.

Il tabellino della partita

Questo il tabellino della partita:

Vis Reggio Calabria – Botteghelle Basket 61-75

(9-22, 22-38, 39-60)

Vis Reggio Calabria: Stracuzzi 13, Warwick 19, Spencer 18, Costantino 9, Lobasso 9, Arillotta 2, Gerardis 2, De Stefano 1, Franzò 2, Bonaccorso. Allenatori: D’Arrigo/Farina.

Botteghelle Basket: Cuzzola 16, Pensabene 7, Scordino 15, Vazzana 10, Nucera 2, Malavenda, Totino, Rogolino 1, Pellicanò 7, Cimino, Panzera 3, Cuzzucoli N.E. Allenatore: D’Agostino.

Arbitri: Viglianisi di Villa San Giovanni e Gallo di Reggio Calabria.

Risultati e classifica della sesta giornata

Risultati sesta giornata: Nuova Jolly-Lamezia 73-80, Botteghelle-Vis 61-75, Catanzaro-Villa 57-48. Siderno-Crotone e Pollino Val Gallico si giocano oggi (riposa Rende).

Classifica: Vis 12, Val Gallico 10, Botteghelle 6, Lamezia 6, Catanzaro 6, Nuova Jolly 4, Rende 4, Villa 2, Pollino 2, Siderno 0, Crotone 0.

Prossimo turno: Val Gallico-Rende, Lamezia-Botteghelle, Villa-Nuova Jolly, Vis-Pollino, Crotone-Catanzaro (riposa Siderno).